Goldman Sachs uyardı: Küresel petrol stokları rekor hızla eriyor

Goldman Sachs’a göre, Orta Doğu’daki savaşın devam etmesi küresel ham petrol ve petrol ürünleri stoklarında bu ay rekor seviyede bir düşüşe yol açtı.

Banka analistlerinin 20 Mayıs tarihli notunda, görünür stokların Mayıs itibarıyla günde 8,7 milyon varil gibi rekor bir hızla azaldığı belirtildi. Bu gerileme, çatışmanın başlangıcından bu yana kaydedilen ortalama düşüş hızının yaklaşık iki katına işaret ediyor.

Analistler, “Fiziksel piyasalarda sıkılaşma sürüyor; Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen tahmini petrol ihracatı normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 5’i düzeyinde” değerlendirmesini yaptı.

Savaşın etkisiyle enerji piyasasında kriz derinleşiyor: Stoklar hızla azalıyor

Küresel enerji piyasalarının, savaşın tetiklediği benzeri görülmemiş bir arz şokuyla sarsıldığı belirtilirken, kriz öncesinde oluşan stokların hızla tükendiği ve bazı hükümetlerin fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla stratejik rezervleri piyasaya sürdüğü ifade edildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol da geçen hafta ticari petrol stoklarının hızla azaldığı uyarısında bulunmuştu. UEA ayrıca, çatışma kısa sürede sona erse bile piyasaların ekime kadar “ciddi şekilde arz açığı” yaşamaya devam edeceğini öngörüyor.

Küresel petrol akışında sert daralma: İhracat düşüşü ithalatı geride bıraktı

Goldman analistlerine göre Mayıs ayındaki stok düşüşlerinin yaklaşık üçte ikisi, “su üzerindeki petrol” olarak adlandırılan sevkiyatların azalmasından kaynaklandı. İhracattaki gerileme, ithalattaki zayıflamayı aşarken; ithalat tarafındaki düşüşün Asya’dan Avrupa’ya yayıldığı belirtildi. Avrupa’nın jet yakıtı ithalatının ise 2025 ortalamasının yüzde 60 altına indiği kaydedildi.