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Goldman Sachs, yeni petrol tahminini düşürdü

Goldman Sachs, Brent petrolü için 2025 ortalama fiyat tahminini düşürdü.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs, yeni petrol tahminini düşürdü
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Goldman Sachs, petrol stoklarındaki beklenmedik artışlar ve Çin’deki yavaş talebin piyasa üzerinde baskı yaratabileceğini belirterek 2025 yılı için Brent fiyatı ortalama tahminini ve fiyat aralığını varil başına 5 dolar düşürdü.

OPEC dördüncü çeyrekte üretimi artırabilir

Goldman Sachs, Brent fiyatları için aralığını varil başına 70-85 dolara ve 2025 ortalama Brent tahminini 82 dolardan 77 dolara düşürdüğünü belirtti.

Goldman, “Piyasa potansiyel olarak OPEC’in spot dengeleri desteklediği ve oynaklığı azalttığı bir dengeden, OPEC dışı arzı stratejik olarak disipline etmeye ve uyumu desteklemeye odaklanan daha uzun vadeli bir dengeye kaydığı için OPEC’in dördüncü çeyrekte üretimi artıracağını varsayıyoruz” dedi.

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