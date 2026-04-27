ABD'li iki dev bankadan petrol için yeni tahmin! 'Aşırı stok erimesi' riski

Daan Struyven ve Yulia Zhestkova Grigsby’nin de aralarında bulunduğu analistler, 27 Nisan tarihli bir notta Brent’in dördüncü çeyrekte varil başına ortalama 90 dolara ulaşmasının beklendiğini yazdı. Analistlerin daha önceki tahmini 80 dolar seviyesindeydi.

“Basra Körfezi’ndeki günlük 14,5 milyon varillik ham petrol üretim kaybının, nisan ayında küresel petrol stoklarının rekor bir hızla, günde 11-12 milyon varil azalmasına neden olduğunu tahmin ediyoruz” diyen analistler, “Bu tür ‘aşırı stok çekimlerinin sürdürülebilir olmadığı göz önüne alındığında, arz şoku daha uzun sürerse, talepte daha da keskin düşüşler gerekebilir” değerlendirmesinde bulundu.

"Körfez'deki üretim daha yavaş toparlanacak"

Analistler, “Daha önce mayıs ortasında beklediğimiz Körfez ihracatındaki normalleşmenin, haziran sonuna kadar gerçekleşmeyeceğini ve Körfez’deki üretimin daha yavaş toparlanacağını varsayıyoruz” dedi.

Analistler, “Petrol fiyatlarına yönelik net yukarı yönlü riskler, rafine ürün fiyatlarının olağanüstü yüksek olması, ürün kıtlığı riskleri ve şokun benzeri görülmemiş boyutu nedeniyle, ekonomik riskler sadece ham petrol temel senaryomuzun öngördüğünden daha büyük” ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, söz konusu kesinti nedeniyle bu çeyrekte günlük 9,6 milyon varillik bir arz açığı oluşacağını öngörüyor. Banka, Brent petrolün bu çeyrekte varil başına 100 dolar, üçüncü çeyrekte ise 93 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Citi, petrol fiyat tahminlerini artırdı

Citi, Brent petrol için 2026 yılının geri kalanına ilişkin ortalama fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışındaki aksaklıkların haziran sonuna kadar sürmesi halinde fiyatların varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Banka, baz senaryosunda Brent için 2026'nın ikinci çeyreğinde 110 dolar, üçüncü çeyreğinde 95 dolar ve dördüncü çeyreğinde 80 dolar ortalama fiyat öngörürken, bu senaryoya yüzde 50 olasılık verdi.

Citi ayrıca, ABD ile İran arasında ikinci tur barış görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentisini nisan ortası-sonu aralığından mayıs sonuna erteledi.

Bankanın yüzde 30 olasılık verdiği iyimser senaryoda ise, mevcut kesinti seviyelerine benzer şekilde petrol akışındaki aksaklıkların haziran sonuna kadar devam edeceği varsayılıyor. Bu durumda Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar sıçrayabileceği, ikinci ve üçüncü çeyreklerde ortalama 130 dolar civarında seyrettikten sonra yılın son çeyreğinde 100 dolara gerileyebileceği öngörüldü.

Morgan Stanley tahminlerini değiştirmedi

Öte yandan Morgan Stanley’den Martijn Rats’ın da aralarında bulunduğu analistlerin notunda, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla Basra Körfezi’nden yapılan petrol ihracatının günlük 14,2 milyon varil azaldığı belirtildi. Banka, bu durumun küresel stoklarda günde 4,8 milyon varillik düşüşe yol açtığını, ancak söz konusu kaybın bir bölümünün zayıf talep tarafından kısmen dengelendiğini tahmin etti.

Morgan Stanley, Brent petrol tahminlerini değiştirmezken, vadeli fiyatların bu çeyrekte varil başına ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve dördüncü çeyrekte 90 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.