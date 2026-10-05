Goldman Sachs'tan Avrupa doğal gazında 150 Euro/MWh senaryosu

Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatların yıl sonuna kadar 150 Euro/MWh seviyesine çıkabileceği senaryo da bu iki gelişmenin aynı anda olmasına dayanıyor. Goldman Sachs'ın hesaplamasına göre böyle bir fiyat seviyesinin ortaya çıkması için Basra Körfezi'nden kış döneminde gerçekleşen LNG ihracatının normal seviyelerin %25'ini aşmaması gerekiyor.

Bunun yanı sıra Avrupa'da kış sıcaklıklarının ortalamanın bir standart sapma altında kalması varsayılıyor. Başka bir ifadeyle, yalnızca LNG arzının ciddi ölçüde azalması veya havaların tek başına soğuması 150 Euro/MWh senaryosu için yeterli görülmüyor. Bankanın öngörüsü, arz tarafındaki daralma ile talepteki artışın aynı döneme denk gelmesine dayanıyor.

LNG arzı kritik belirleyici

Basra Körfezi'nden Avrupa'ya ulaşan LNG miktarının normal seviyelerin oldukça altında kalması, piyasanın arz tarafındaki dengesini zorlayabilecek başlıca risk olarak öne çıkıyor. İhracatın %25 sınırını aşmaması varsayımı, Goldman Sachs'ın yüksek fiyat senaryosundaki temel koşullardan birini oluşturuyor.

Arz akışındaki bu daralmaya soğuk hava koşullarının eşlik etmesi ise doğal gaz talebinin de yükselmesine yol açıyor. Böylece Avrupa piyasasında hem arzın zayıfladığı hem de tüketimin arttığı bir tablo ortaya çıkıyor.

150 Euro/MWh için iki koşul birlikte gerekli

Goldman Sachs'ın değerlendirmesinde 150 Euro/MWh seviyesi bir ana senaryo olarak değil, belirli koşulların birlikte gerçekleşmesine bağlı bir risk senaryosu olarak ortaya konuluyor.

Bu nedenle Avrupa doğal gaz fiyatlarının bundan sonraki seyri açısından Orta Doğu LNG ihracatındaki gelişmeler ve kışın sıcaklık koşulları yakından izlenecek. Banka, bu iki başlıkta oluşabilecek gelişmeler nedeniyle fiyat risklerinin yukarı yönlü ağırlık taşıdığını belirtiyor.