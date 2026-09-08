Goldman Sachs’tan petrol fiyatları için yeni tahmin! 2027 beklentisini yükseltti

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Brent petrol için yeni tahmin 85 dolar

Goldman Sachs analistleri, Orta Doğu’daki deniz taşımacılığında yaşanan kesintilerin gelecek yıla kadar devam edeceği varsayımıyla fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu analistlerin hazırladığı rapora göre, Brent petrolün Aralık 2026 fiyat tahmini 85 dolara, 2027 beklentisi ise 80 dolara yükseltildi.

Batı Teksas türü ham petrol (WTI) için de tahminler yukarı çekildi. WTI'ın Aralık 2026 fiyat beklentisi 80 dolar, 2027 tahmini ise 75 dolar olarak açıklandı.

Goldman neden daha sınırlı artış bekliyor?

Goldman Sachs’ın fiyat tahminlerindeki artışı sınırlı tutmasının arkasında ise OECD ülkelerindeki ticari petrol stoklarının seyri bulunuyor.

Analistlere göre savaşın başlamasından bu yana OECD ülkelerinin ticari ham petrol stoklarında beklenenden çok daha sınırlı bir düşüş yaşandı. Bu durum, piyasadaki arz açığının tahmin edilenden daha küçük olabileceğine işaret ediyor.

Orta Doğu petrol arzı yeni koşullara uyum sağlayabilir

Goldman Sachs analistleri, deniz taşımacılığındaki kesintilerin daha uzun sürmesi durumunda dahi Orta Doğu’daki petrol arzının değişen piyasa koşullarına zaman içinde uyum sağlayabileceğini öngörüyor.

Bu süreçte, yaptırımlara rağmen gerçekleştirilen ve kaynağı ya da rotası gizlenen “karanlık sevkiyatların” artabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca 2027'nin sonlarına doğru yeni boru hatlarının devreye girmesinin de bölgedeki arz akışını destekleyebileceği tahmin ediliyor.

Goldman Sachs’ın yeni projeksiyonları, Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol piyasasında fiyatların yönü açısından önümüzdeki dönemde de belirleyici olacağına işaret ediyor.