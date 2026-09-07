Goldman Sachs’tan petrol için 120 dolar senaryosu: Gözler Hürmüz Boğazı’nda

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Petrol fiyatlarında yukarı yönlü risk arttı

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, Bloomberg TV’ye yaptığı değerlendirmede, son gelişmelerin deniz taşımacılığındaki aksaklıkların daha geniş bir alana yayılma ihtimalini artırdığını belirtti.

Struyven, özellikle Orta Doğu’daki saldırıların yoğunlaşmasının petrol arzında ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek, piyasalardaki yukarı yönlü risklerin güçlendiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim piyasaları etkiliyor

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda yaşanan gerilimin tırmanmasıyla temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Washington’ın İran tankerlerine yönelik saldırıları sürerken, Tahran da su yolunun dışında yeni bir kısıtlı bölge ilan etti. ABD donanmasının İran limanlarını ablukaya alma ve diğer petrol üreticilerine ait gemilere çıkış sırasında refakat etme faaliyetlerini sürdürmesi de arz endişelerini artırıyor.

Goldman Sachs iki farklı senaryoya dikkat çekti

Goldman Sachs’ın petrol fiyatlarına ilişkin öngörüsü yalnızca yükseliş senaryosuyla sınırlı değil. Struyven, bölgeden petrol ihracatının normale dönmesi halinde fiyatların 80 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.

Brent petrolü son olarak varil başına yaklaşık 97 dolar seviyesinde işlem gördü.

Doğalgaz ve motorin için yatırım önerisi

Goldman Sachs, mevcut jeopolitik risklerden korunmak isteyen yatırımcılar için ham petrolün yanı sıra doğalgaz ve rafine petrol ürünlerine odaklanılmasını öneriyor.

Struyven, arz şoklarının ham petrol piyasasına kıyasla doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde daha büyük fiyat hareketlerine yol açabileceğini belirterek, yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde uzun pozisyon almayı tavsiye etti.

Motorin fiyatındaki artış dikkat çekiyor

Bölgede altı aydan uzun süredir devam eden savaşın yarattığı belirsizlik, enerji ürünlerinin genelinde fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle doğalgaz ve petrol ürünlerindeki artış, ham petrol fiyatlarındaki yükselişin üzerine çıktı.

Sanayi tipi motorinin fiyatı ise yıl başından bu yana iki kattan fazla arttı. Bu tablo, Orta Doğu’daki arz risklerinin yalnızca ham petrolü değil, rafine ürün piyasalarını da yakından etkilediğini ortaya koyuyor.