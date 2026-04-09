Goldman Sachs’tan petrol için aşağı yönlü revizyon

Goldman Sachs, ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes sağlanmasının ardından 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.

Banka, Brent ham petrol için ikinci çeyrek tahminini varil başına 99 dolardan 90 dolara, ABD'nin WTI ham petrolü için ise 91 dolardan 87 dolara indirdi. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda risk priminin azalması ve petrol akışlarının kısmen yeniden başlamasını bu revizyonun gerekçesi olarak gösterdi.

Brent ham petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair beklentilerin yükselmesiyle bu hafta şimdiye kadar yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti. Ancak ateşkesin kalıcılığına dair şüphelerin sürmesi ve boğazın hâlâ kısıtlı statüde kalması nedeniyle fiyatlar perşembe günü Asya seansında toparlanma eğilimi gösterdi.

Bankanın üçüncü ve dördüncü çeyrek Brent tahminleri sırasıyla varil başına 82 ve 80 dolar, WTI için ise 77 ve 75 dolar olarak belirlendi. Goldman Sachs, fiyat tahminlerine yönelik risklerin yukarı yönlü olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak ateşkesin bozulması ve Orta Doğu'da günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kayıplarının devam etmesi durumunda Brent'in dördüncü çeyrekte varil başına 115 dolara yaklaşabileceğini belirtti.