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Google'dan nükleer enerji adımı: Anlaşma imzalandı

Google, Kairos Power ile küçük modüler reaktörlerden (SMR) nükleer enerji satın almak için anlaşma yaptı. Anlaşma, 2030'a kadar ilk reaktörün devreye girmesiyle 500 megavat karbonsuz enerji sağlamayı amaçlıyor.

Haber Merkezi
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Google'dan nükleer enerji adımı: Anlaşma imzalandı
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Şirketten yapılan açıklamada, Google'ın yeni nesil gelişmiş temiz teknolojiler de dahil temiz enerji çözümlerinin hızlandırılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, şirketin, Kairos Power tarafından geliştirilecek çok sayıda küçük modüler reaktörden nükleer enerji satın almak için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

Anlaşmayla Kairos Power'ın ilk küçük modüler reaktörünün 2030 yılına kadar hızlı ve güvenli şekilde devreye girmesinin ve ardından 2035 yılına kadar ek reaktör konuşlandırılmasının amaçladığı kaydedilen açıklamada, anlaşmayla ABD elektrik şebekelerine 500 megavata kadar karbonsuz enerji sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, yapay zeka teknolojilerini desteklemek için yeni elektrik kaynaklarına ihtiyaç olduğu vurgulanarak, nükleer çözümlerin elektrik talebinin güvenilir şekilde karşılanmasına yardımcı olacak temiz ve kesintisiz bir enerji kaynağı sunduğu ifade edildi.

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