Güç dengeleri değişiyor: Hangi ülkenin ne kadar nükleer enerji kapasitesi var?

Mevcut ve planlanan projelere göre, küresel nükleer enerji kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Toplam kapasitenin yaklaşık 186 gigavata ulaşabileceği öngörülürken, bu seviyenin halihazırda lider konumda bulunan ABD’yi geride bırakacağı belirtiliyor. Bu değişim, artan elektrik talebi karşısında güvenilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına yönelimin güçlendiğini yansıtıyor.

Global Energy Monitor verilerine dayanan çalışmaya göre, ülkeler mevcut ve planlanan nükleer kapasiteye göre sıralanıyor.

İran ile ABD arasında nükleer enerji çalışmaları da savaşın ve gerilimlerin nedenleri arasında yer alınca gözler de hangi ülkede ne kadar nükleer enerji kapasite olduğuna çevrildi.

ABD lider ancak Çin’in planları tabloyu değiştirebilir

Halihazırda nükleer enerji üretiminde lider olan ABD’nin kapasitesi 102 bin 475 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu kapasite, Fransa’nın kapasitesini 35 bin megavatın üzerinde aşıyor. Çin ise bugün 60 bin 898 megavat ile üçüncü sırada yer alırken, yeni santrallerin devreye girmesiyle bu sıralamanın değişmesi bekleniyor.

Tüm planlanan projelerin tamamlanması halinde Çin’in 185 bin 812 megavat kapasiteyle ilk sıraya yükselmesi öngörülüyor. ABD’nin 117 bin 910 megavat ile ikinci, Fransa’nın ise 75 bin 590 megavat ile üçüncü sırada yer alması bekleniyor.

Fransa, elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 69’unu nükleer enerjiden karşılayarak bu alanda tarihsel liderliğini sürdürüyor.

En hızlı artış Uganda’dan bekleniyor

Birleşik Krallık, 1956 yılında dünyanın ilk ticari nükleer santraline ev sahipliği yapmış olsa da sonraki yıllarda nükleer enerjiyi sınırlı ölçüde kullanmaya yöneldi. Hükümetin “nükleerin altın çağı” hedefi kapsamında planlanan toplam 15 bin 394 megavatlık kapasite ise ülkeyi küresel sıralamada 12’nci sıraya yerleştiriyor.

Bugün kurulu nükleer kapasitesi bulunmayan 17 ülke arasında ise en hızlı artışın Uganda’da görülmesi bekleniyor. Uganda’nın 18 bin megavat kapasiteye ulaşması öngörülürken, Polonya’nın 15 bin 612 megavat ve Türkiye’nin 14 bin 700 megavat kapasiteye ulaşması planlanıyor.

Küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10’u

Nükleer enerjideki genişleme ağırlıklı olarak fisyon teknolojisine dayanıyor. Mevcut tüm reaktörlerde kullanılan bu teknoloji, küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu sağlıyor. Daha küçük ve modüler reaktör tasarımlarıyla maliyetlerin düşürülmesi, güvenliğin artırılması ve kurulum süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, planlanan kapasite artışlarının yalnızca büyük ölçekli santrallerle sınırlı kalmayıp, devletler ve özel sektör tarafından desteklenen küçük reaktör projelerini de içerdiği belirtiliyor.

Füzyon teknolojisi uzun vadeli bir hedef olmaya devam ediyor

Öte yandan, güneşin enerji üretim mekanizmasını temel alan nükleer füzyon teknolojisi uzun vadeli bir hedef olmaya devam ediyor. Artan yatırımlar ve teknik ilerlemelere rağmen füzyon henüz ticari ölçekte kullanılabilir seviyeye ulaşmış değil.

Bu nedenle küresel nükleer enerji yatırımlarının, önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak fisyon teknolojisi etrafında şekillenmesi bekleniyor.