Güneş enerjisinde Düzce’den ABD’ye ihracat hattı kuracak

FİKRET YAZICI - SALİM SÜRMELİ

Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda en kritik adımlardan biri Düzce’de atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü stratejik teşvik programı (HIT-30) destekleriyle Schmid Pekintaş tarafından Düzce’de kurulan Giga Fabrikası (G12R-TopCon+ güneş hücresi) geçen ay faaliyete geçti. Tesis, toplam 300 dönüm alanda, 7 farklı tesiste fotovoltaik güneş paneli üretimi kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen kuruluşu oldu.

Pekintaş Grup’un Beyköy 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği Ptech güneş hücresi üretim tesisi yüksek teknolojinin yanı sıra yerli ve milli enerji ekosistemine katkısıyla dikkat çekiyor. Schmid Pekintaş Giga Fabrikası’ndaki yıllık 5 bin MW üretim kapasitesiyle; gelişmiş otomasyon teknolojisi ve verimliliğe dayalı üretim sayesinde Türkiye’de fotovoltaik güneş paneli üretiminde iç pazar tedariğinin yanı sıra ihracata da katkı sunacak.

Schmid Pekintaş Energy Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, EKONOMİ gazetesine tesisleriyle ve gelecek planlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olcay, söz konusu yatırımın yalnızca sanayi kapasitesini artırmakla kalmadığını, doğrudan Türkiye’nin cari açığına çözüm üreten stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. Türkiye’nin her yıl 50-70 milyar dolar seviyesinde enerji ithalatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Olcay, “Bu rakam, cari açığımızın en büyük kalemini oluşturuyor. Oysa bizim çok güçlü bir avantajımız var; güneş. Arapların petrolü, Rusya ve Azerbaycan’ın doğal gazı varsa bizim de güneşimiz var. Bu kaynağı doğru değerlendirdiğimizde, dışa bağımlılığı ciddi şekilde azaltabiliriz” dedi.

Yerli ve milli üretim vurgusu önemli

Düzce’de kurulan tesisin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü HIT-30 programı kapsamında hayata geçirildiğini belirten Olcay, şu bilgileri paylaştı: “Amacımız, Türkiye’de henüz üretilmeyen yüksek teknoloji ürünleri yerli imkanlarla üretmek. Dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan G12R-TopCon+ Güneş Hücresi üretimine başladık. Bu sayede yerlilik oranımızı artırarak uzun vadede tamamen yerli bir üretim ekosistemi kurmayı hedefliyoruz.”

Güneşte potansiyel büyük, kullanım sınırlı

Türkiye’den güneş enerjisi potansiyeline rağmen kurulu güçte geride olduğunu ifade eden Olcay, “Bugün Türkiye’de yaklaşık 25 GW kurulu güç varken, Almanya 100 GW seviyesinde. Bu farkın nedeni kaynak değil, stratejik yaklaşım” dedi. Güneş enerjisinde verimliliğin yalnızca sıcaklıkla ilgili olmadığını da belirten Olcay, Türkiye’nin coğrafi avantajına dikkat çekti.

Sektörde yaşanan arz-talep dengesizliğine değinen Olcay, Türkiye’de 90’ın üzerinde üretim tesisi bulunduğunu ancak iç pazarın bu kapasiteyi karşılamakta zorlandığını söyledi ve ekledi: “Bu durum sadece Türkiye’de değil, dünyada da var. Çin’de bile kapasite fazlası söz konusu. Ancak doğru stratejiyle bu tabloyu ihracat fırsatına çevirebiliriz.”

Hedef: ABD ve Afrika

ABD pazarına uzun süredir hazırlandıklarını belirten Olcay, “5 GW’lık kapasitemizin yüzde 50’sini ABD’ye ihraç etmeyi hedefliyoruz. 'Made in Türkiye' etiketi, Çin'e uygulanan kotalar nedeniyle önemli bir avantaj sağlıyor" dedi. Orta vadede Afrika'nın da önemli bir pazar haline geleceğini belirten Olcay, bölgedeki enerji ihtiyacının hızla arttığını ifade etti.

"10 yılda dış borcu dengeleyecek güç oluşur"

Güneş enerjisinin Türkiye ekonomisine uzun vadeli etkisine dikkat çeken Özhan Olcay, şu açıklamayı yaptı: "N-Type TOPCon+ G12R hücre teknolojisini kullanan SCHMID PEKİNTAŞ, proje tasarımından anahtar teslim kurulumuna kadar uçtan uca hizmetler sunarak yüksek performans ve sürdürülebilir kalite sağlıyor. Eğer Türkiye her yıl düzenli olarak 5 GW'lık güneş enerjisi yatırımı yaparsa, her yıl yüz milyonlarca dolarlık enerji ithalatının önüne geçebiliriz. Bu yatırımların 10 yıl boyunca istikrarlı şekilde devam ettiğini düşündüğümüzde, ortaya milyarlarca dolarlık bir tasarruf çıkıyor."

Bugün yıllık 50 milyar doların üzerinde enerji ithalatı yapan bir ülke olarak bunu kademeli şekilde azaltabileceklerini belirten Olcay, "Hatta 10 yıllık perspektifte baktığımızda, bu tasarrufun birikimli etkisiyle Türkiye'nin dış borcunun çok önemli bir kısmını dengeleyebilecek bir ekonomik güç oluşturması mümkündür. Bu nedenle bu yatırımlar sadece enerji yatırımı değil, doğrudan ekonomik bağımsızlık hamlesidir" dedi.

Enerji yatırımlarının stratejik önemine vurgu yapan Olcay, "Bugün dünyada yaşanan birçok gerilimin temelinde enerji var. Enerjide bağımsızlık, ekonomik bağımsızlığın temelidir. Bu yüzden her bir enerji santralini bu ülkenin kalesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Güneş enerjisinin çevresel avantajlarına da değinen Olcay, "Yakıt kullanmadan, emisyon oluşturmadan üretim sağlayan en temiz enerji modelidir. Doğru planlama ile hem doğayı koruyabilir hem de enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz" dedi.

İki ortak da köklü yapıya sahip

Schmid Pekintaş, SCHMID ve PEKİNTAŞ Grup şirketlerinin ortaklığıyla kurulan bir fotovoltaik güneş paneli üreticisi olarak faaliyet yürütüyor. 150 yılı aşkın deneyimiyle SCHMID Grubu, küresel güneş enerjisi sektörüne öncülük yapan entegre ekipman üreticisi konumunda. 67 yıllık deneyimiyle PEKİNTAŞ Grubu da kendini faaliyet alanlarında kanıtlayan, Türkiye'de inşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden biri ve endüstriyel binalar ile izolasyon sektörü için sandviç panel üretiminde lider konumda bulunuyor. Schmid Pekintaş, kendi sektörlerinde öncü konumda olan bu iki güçlü grubun ortaklığıyla 2013 yılında kuruldu.