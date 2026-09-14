Güneşin elektrik üretimindeki payı 10 yılda 28 kat arttı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneşin elektrik üretimindeki payının, son 10 yılda 28 kat artışla yüzde 11,6’ya çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2016 yılında ortaya konan Milli Enerji ve Maden Politikası ile güneş ve rüzgar enerjisinde Türkiye’nin gücü yeni bir seviyeye taşındı.

Aradan geçen 10 yıllık süreçte Türkiye, elektrik üretiminde güneş ve rüzgarın payını katlayarak artırdı.

Güneşin 2016 yılında yüzde 0,4 olan elektrik üretimindeki payı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 28 kat artışla yüzde 11,6’ya yükseldi. Rüzgarın 10 yıl önce yüzde 5,7 olan elektrik üretimindeki payı ise bu yılın temmuz ayı itibarıyla 1,1 kat artışla yüzde 12,1’e çıktı.

Güneş kurulu gücünde artış yaklaşık 19 kat

Elektrik üretimindeki pay artışlarına benzer bir tablo, güneş ve rüzgar kurulu gücünde de kendini gösterdi. Güneşin 2016 yılında yüzde 1,1 olan elektrik kurulu gücü içerisindeki payı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 19 kat artışla yüzde 21,7’ya çıktı.

Rüzgarın 10 yıl önce yüzde 7,3 olan elektrik kurulu gücü içerisindeki payı ise bu yılın temmuz ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 66 artışla yüzde 12,1’e yükseldi.

"Büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede şöyle konuştu:

"Türkiye’nin enerjisinde son 10 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Güneşin elektrik üretimindeki payını 28 kat artırarak yüzde 11,6’ya, rüzgarın payını ise yüzde 12,1’e yükselttik. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücümüz yaklaşık 43 bin megavata ulaştı. Bu dönüşüm, Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimizin yanı sıra daha temiz bir enerji geleceği için attığımız somut adımların da güçlü bir göstergesidir.

Yenilenebilir enerjide elde ettiğimiz bu büyük başarıyı, Antalya’da düzenleyeceğimiz COP31’de ortaya koyacağımız yeni hedeflerle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Türkiye’nin rüzgarını ve güneşini milletimizin enerjisine dönüştürmeye; güvenilir, temiz ve uygun maliyetli enerjiyi herkes için erişilebilir kılan güçlü bir altyapı inşa etmeye devam edeceğiz."