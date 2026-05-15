Güney Kore enerji arzında ‘Hürmüz’ alarmı: İran’dan petrol ithalatı sıfırlandı mı?

Dünyanın en büyük beşinci ham petrol alıcısı konumunda olan Güney Kore, Hürmüz Boğazı’ndaki tırmanan askeri ve siyasi krizler nedeniyle tedarik rotalarını radikal bir kararla değiştirdi. Seul yönetimi, bölgedeki olası arz kesintilerine karşı alternatif pazarlarla dev kontratlara imza atarak enerji güvenliğini garanti altına alma yoluna gitti.

Nisan ayı enerji karnesi: İthalat hacmi düştü

Açıklanan resmi gümrük ön verileri, ülkenin enerji ithalat profilindeki keskin değişimi gözler önüne serdi. Nisan ayında toplam ham petrol ithalatı, geçen yılın aynı dönemindeki 11 milyon ton seviyesinden 8,5 milyon tona geriledi. Bu toplam hacim içinde İran’dan yapılan alımların payı ise tamamen sıfıra indi. Sektör analistleri, kesinleşmiş nihai verilerin önümüzdeki günlerde resmi olarak tescilleneceğini belirtirken, bu sıfırlamanın geçici bir dalgalanma değil, bilinçli bir strateji olduğunu vurguluyor.

Hürmüz’e alternatif koridor: Yeni rotalarla 273 milyon varillik tedarik

Ticaretin durma noktasına gelmesinin arkasında, Orta Doğu’daki deniz ticareti rotalarının güvenilmez hale gelmesi yatıyor. Deniz taşımacılığındaki kriz riskini yönetmek adına Hürmüz Boğazı’nı tamamen bypass eden koridorlara yönelme kararı alındı. Bu kapsamda Kazakistan, Umman, Katar ve Suudi Arabistan gibi güvenli hatlar üzerinden toplam 273 milyon varil ham petrolün sevkiyatı güvence altına alındı. Olası ani şoklara karşı da Mayıs ayı sevkiyatları için şimdiden 74 milyon varilin üzerinde ek kontrat imza altına alınarak piyasaya güven verildi.

Küresel petrol piyasaları ve yeni rotalar

İran petrolünden tamamen vazgeçilmesi küresel piyasalarda yeni bir arz-talep dengesi doğuruyor. Bu hamle, sadece enerji koridorlarını çeşitlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda bölgesel gerilimler kıskacındaki İran’ın Asya pazarındaki hareket alanını daha da daraltıyor. Önümüzdeki aylarda da Hürmüz dışı alternatif tedarikçilere olan bağımlılığın artması ve enerji sepetinde Kuzey Amerika ile Orta Asya petrollerinin payının büyümesi bekleniyor.