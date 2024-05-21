Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 479 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 442 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 562 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,9 ile ithal kömür ve yüzde 13 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 215 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 70 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.u.