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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açılandı

Türkiye'de dün günlük bazda 967 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 8 megavatsaat oldu.

Haber Merkezi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açılandı
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 597 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 345 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 967 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 971 bin 8 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada kömür santralleri yer aldı

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile doğal gaz ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 200 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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