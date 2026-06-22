GÜRİŞ, enerjide dijital dönüşümün mimarı oldu

Enerji, sanayi, altyapı ile teknoloji alanlarında faaliyet gösteren GÜRİŞ, 1958'den bu yana aldığı mesafe ile Türkiye’nin önde gelen mühendislik ve taahhüt gruplarından biri haline geldi. GÜRİŞ’in üçüncü nesil temsilcileri tarafından kurulan GÜRİŞ Teknoloji de enerji sektörünün dijital dönüşümüne ilişkin projeler geliştiriyor.

Son yıllarda yalnızca enerji üreten değil; aynı zamanda teknoloji geliştiren bir yapıya dönüştüklerini belirten GÜRİŞ Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Yamantürk; yapay zekâ, görüntü işleme, robotik ve veri analitiği alanlarında da çözümler geliştirdiklerini bildirdi.

Yamantürk, GÜRİŞ Teknoloji bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla kestirimci bakım, güç tahminleme, görüntü işleme tabanlı hasar tespit sistemleri, operasyon optimizasyonu ve enerjide robotikleşme gibi alanlarda enerji sektörünün dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını bildirdi.

“AB fonuyla desteklenen rekor sürede tamamlanan proje”

Yurt dışı yatırımlarını enerji dönüşümünün hızlandığı, yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarının stratejik öncelik haline geldiği pazarlara odaklanarak şekillendirdiklerini bildiren Kaan Yamantürk, “Romanya’daki 100 MW/200 MWh kapasiteli enerji depolama projemiz, bölgedeki enerji dönüşümüne katkı sağlayan önemli yatırımlarımızdan biri oldu” dedi.

Yamantürk, bu projenin kapasitesi itibarıyla Romanya’nın en büyük 2. BESS projesi olması, Avrupa Birliği fonu tarafından desteklenen, rekor sürede tamamlanan ve devreye alınan tek proje olma özelliğini taşıdığı bilgisini verdi.

Avrupa’da artan enerji arz güvenliği ve şebeke esnekliği ihtiyacının, enerji depolama yatırımlarını daha stratejik hale getirdiğine vurgu yapan Kaan Yamantürk, “Bu nedenle önümüzdeki dönemde üretimin yanı sıra enerji depolama ve hibrit sistem çözümlerine odaklanmayı sürdüreceğiz. Yatırım kararlarımızda ülkelerin enerji dönüşüm politikaları, sürdürülebilirlik hedefleri ve regülasyon yapıları belirleyici oluyor” diye konuştu.

“Yenilenebilir yatırımlarımıza yurtdışında da devam ediyoruz"

Avrupa’nın belirli bölgelerini önemli büyüme ve yatırım alanları olarak gördüklerini dile getiren Yamantürk, “GÜRİŞ olarak bir projeyi değerlendirirken yalnızca proje bedeline değil ülke şartlarına, vergi yapısı ve finansman koşullarına da önem veriyoruz. Bugün enerji yatırımları artık sadece üretim kapasitesiyle değil; veri analitiği, yapay zekâ destekli optimizasyon ve operasyonel verimlilik gibi alanlardaki yetkinliklerle de değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 15’inden fazlasının yurt dışı projelerinden oluştuğunu belirten Kaan Yamantürk, “Portföyümüzde Kosova’da 32,4 MW rüzgâr enerji santrali, Ukrayna’da 32,4 MW rüzgâr enerji santrali, 3,1 MW güneş enerji santrali ve 50 MW/100 MWh kapasiteli enerji depolama yatırımı; Romanya’da ise 100 MW/200 MWh enerji depolama tesisi projesi yer alıyor. Rüzgâr ve güneş yatırımlarımız, maliyet avantajı ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda hızla büyüyen alanlarda yoğunlaşıyor” dedi.

Öncelikli hedeflerinin, uluslararası portföylerinde stratejik hedeflere uygun santrallerle kurulu gücü artırmak olduğunu ifade eden Kaan Yamantürk, ayrıca rüzgâr, güneş, depolama sistemleri ve dijital enerji yönetimini bir araya getiren entegre yapılar kurmayı; veri odaklı, yapay zekâ destekli sistemlerle optimize edilen ve operasyonel verimliliği yüksek tesislere yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi.

“Dönüşümün aktif bir parçası olmaya devam edeceğiz”

Uzun vadede hedeflerinin yalnızca enerji yatırımlarıyla değil; enerji teknolojileri alanında geliştirdikleri çözümlerle global ölçekte güçlü bir marka haline gelmek olduğunu aktaran Yamantürk şunları söyledi: “Enerji dönüşümü artık yalnızca çevresel değil, ekonomik ve stratejik bir gereklilik haline geldi. 2007 yılında başladığımız yeşil enerji yatırımlarımıza, GÜRİŞ olarak sürdürülebilir, yenilikçi ve uzun vadeli değer üreten yatırımlarla bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya devam edeceğiz. GÜRİŞ olarak nasıl bir teknoloji firması haline geldiğimizin, Ar-Ge merkezlerimizin değer kazandığının ve resmileştiğinin altını çizmek isterim. Bir teknoloji firması olarak hareket edip Türk mühendislerimiz ile birlikte, yenilikleri ve trendleri takip ediyor, aynı zamanda bu yeniliklerin ortaya çıkmasına ve geliştirilmesine de katkı sağlıyoruz”

Çok yönlü üretim kabiliyetine sahip

Duayen iş insanı İdris Yamantürk tarafından 1958 yılında kurulan GÜRİŞ, sözkonusu tarihten itibaren tünellerden termik santrallere, raylı taşıma sistemlerinden barajlara, boru hatlarına, su arıtma tesislerine, limanlara, otoyollara, binalara, doğalgaz ve petrokimya tesislerine kadar inşaat sektörünün hemen her alanında faaliyet gördü, yanı sıra ekonomik kalkınmaya katkı sunan sektörlere de yöneldi. GÜRİŞ Holding, bugün 100’ü aşkın projeye imza atarak, 30’u aşkın iştirak ve 7 bini aşkın çalışanı ile Türkiye’nin güçlü sanayi, inşaat, turizm ve enerji Toplulukları arasında yer alıyor. 1970’lerin ortalarından itibaren enerji projelere ilgisini artıran GÜRİŞ, termik santraller ile başladığı enerji sektöründeki tecrübesini, daha sonra gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji projelerini de portföyüne ekleyerek, kazandığı deneyimi sektörün tüm alanlarında inşaat yapabilecek uzmanlığa taşıdı.