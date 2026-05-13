Hark Adası’nda petrol akışı durdu: Savaşın en uzun kesintisi yaşanıyor

Uydu görüntülerine göre savaşın başlangıcından bu yana ilk kez uzun süreli bir kesintinin işareti oldu.

Bloomberg tarafından derlenen Avrupa uydu görüntülerine göre, Hark Adası üzerinde 8, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde hiçbir okyanus tipi petrol tankerinin görülmediği ortaya kondu.

Çatışmalar sırasında zaman zaman iskelelerin boş kaldığı günler yaşansa da, mevcut durum şimdiye kadar görülen en uzun kesintisiz tanker yokluğu süreci olarak öne çıkıyor.