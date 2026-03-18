Havacılıkta artan maliyetler hem zamlara hem iptallere neden oluyor

Küresel hava yolu şirketleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tetiklenen jet yakıtı fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle yüz milyonlarca dolarlık ek maliyet, yüksek bilet fiyatları ve bazı rotaların iptal edileceği konusunda uyarıda bulundu.

Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, yakıt fiyatlarındaki artışın sadece mart ayında maliyetlerini 400 milyon dolar artırdığını ve sektörün bu maliyetleri bilet fiyatlarına yansıtmaya çalıştığını belirtti. American Airlines da ilk çeyrek giderlerinde 400 milyon dolarlık bir artış bekliyor.

İskandinavya'nın en büyük hava yolu SAS, yakıt fiyatlarındaki "keskin ve ani artış" nedeniyle sınırlı sayıda uçuşu iptal ettiğini duyurdu.