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Helion Energy dünyanın ilk nükleer füzyon santrali kuruyor! Yeri belli oldu

Helion Energy, dünyanın ilk nükleer füzyon santralini inşa etmeye başladı.

Haber Merkezi
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Helion Energy dünyanın ilk nükleer füzyon santrali kuruyor! Yeri belli oldu
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Enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Helion Energy, dünyanın ilk nükleer füzyon santralinin inşaat sürecini başlattı.

Şirket, laboratuvar koşullarında uzun süredir araştırma ve deneme aşamasında olan nükleer füzyon teknolojisini ticari ölçekte kullanmayı hedefliyor. Santralin, 2028 yılına kadar elektrik üretmeye başlaması planlanıyor.

Santral Washington eyaletinde kuruluyor

shiftdelete'nin aktardığı habere göre füzyon temelli enerji üretim tesisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletine bağlı Chelan County bölgesinde inşa ediliyor. Helion Energy, bu santralden elde edilecek elektriğin satışı için teknoloji şirketi Microsoft ile 2023 yılında bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Microsoft, bu enerjiyi veri merkezlerinde kullanacak. Bu gelişmeyle birlikte, nükleer füzyon yoluyla elde edilen enerji ilk kez ticari amaçla kullanılacak.

Füzyon enerjisinin temel prensipleri

Nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturduğu ve bu süreçte yüksek miktarda enerji açığa çıktığı bir reaksiyon türü olarak biliniyor. Bu teknoloji, teorik olarak karbon salımı yapmadan sınırsız ve temiz enerji üretimi potansiyeli taşıyor.

Helion’un kullandığı teknik detaylar

Helion Energy’nin geliştirdiği füzyon reaktörü, geleneksel yöntemlerden farklı bir teknik yaklaşımla tasarlandı. Reaktör, kum saati şeklinde yapılandırılmış olup yakıt olarak döteryum ve helyum-3 karışımı kullanılıyor. Bu yakıtlar, reaktörün iki ucundan enjekte edilerek plazma formuna dönüştürülüyor.

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