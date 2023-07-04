Hindistan, Çin’i tahtından etti

Çin’de talebin düşmesiyle birlikte Asya’nın en büyük ikinci ekonomisi Hindistan, Haziran ayında Rus-Ural petrol alımlarında ilk sırada yer aldı.

Refinitiv Eikon verilerine göre, Hindistan Haziran ayında tüm rafinerilerden gelen güçlü taleple Rusya'nın petrol ihracatının %60'ını ele geçirirken, bağımsız rafinerilerin alımları yavaşlatmasıyla Çin'e sevkiyatlar %7'ye kadar düştü.

Urallar, Rusya'nın Avrupa limanlarından yapılan ana ihracat türü ve toplam Rus petrol ihracatının yaklaşık yarısını temsil ediyor. Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Batı'nın ağır yaptırımlarına maruz kalan ülke ayrıca Pasifik limanlarından, Arktik limanlarından ve Çin'e doğrudan bir boru hattı üzerinden petrol ihraç ediyor.

Rusya rotayı Asya’ya kırdı

Rusya, Batı’nın ekonomik yaptırımlar uygulanmasından bu yana petrol satışları için büyük ölçüde Hindistan, Çin ve Bulgaristan'a bel bağlamış durumda.

Bu ülkelerdeki ham petrol iştahındaki herhangi bir değişiklik Rusya'nın ihracatını, gelirlerini ve askeri harcamalar nedeniyle zorlanan bütçesini anında etkiliyor.

Reuters'ın iki ticaret kaynağı ve Refinitiv Eikon verilerine dayanarak Salı günü yaptığı hesaplamalara göre, Rusya'nın petrol üretimindeki kesintiler ve rafineri çalışmalarının artması Haziran ayında Çin piyasalarına Ural petrolü sevkiyatını vururken, Hindistan alımlardaki en büyük payını korudu.

Haziran ayında, Rusya'nın Primorsk, Ust-Luga ve Novorossisk limanlarından yapılan petrol sevkiyatları, devletin batı limanlarından yüklemelerin 2019'dan bu yana en yüksek olduğu Mayıs ayındaki 10,32 milyon tondan (2,42 milyon varil/gün) 9,4 milyon tona (2,3 milyon varil/gün) geriledi

Rusya vanaları kısacak

Pazartesi günü Rusya, Ağustos ayında günlük 500.000 varillik ek üretim ve ihracat kesintisi yapma sözü verdi.

Haziran ayında Hindistan'a yapılan Ural petrolü sevkiyatları, Mayıs ayına paralel olarak toplam Ural sevkiyatlarının yaklaşık %60'ını oluşturdu. Mayıs ayında Hindistan'ın Rus petrolü ithalatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan günlük 1,95 milyon varile ulaşarak ülkeye yapılan toplam ham petrol arzının yaklaşık %40'ını oluştururken, OPEC tedarikçilerinin payı düşmeye devam etti.

Hindistan'da Urallara yönelik talep, Rus petrolünün rakip Orta Doğu petrolüne kıyasla cazip fiyatlandırılması ve Rus limanlarındaki düşük navlun oranlarıyla desteklendi.

Refinitiv verilerine göre, Rus limanlarından gemiden gemiye Çin'e yapılan Ural petrolü sevkiyatları, Mayıs ayındaki %13'lük orandan %7'ye düştü. Çin'e Haziran yüklemeli Ural petrolü sevkiyatındaki düşüş, ham petrol ithalat kotalarındaki sıkıntı nedeniyle alım yapmaktan kaçınan Çinli bağımsız rafinerilerden gelen zayıf talepten kaynaklandı.

Türkiye sevkiyatı düştü

Ural petrolünün Türkiye'ye sevkiyatı Mayıs ayındaki %11 seviyesinden Haziran ayında %8'e geriledi. Ancak Türkiye, Çin'in ardından Ural petrolünün deniz yoluyla en büyük alıcısı oldu.

AB'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargoya rağmen deniz yoluyla petrol ithalatına devam etmesine izin verilen Bulgaristan'a yapılan Ural petrolü sevkiyatları, Mayıs ayındaki %3'lük seviyesinden %6'lık bir artışla en büyük alıcı olarak dördüncü sıradaki yerini korudu.