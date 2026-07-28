Hindistan'dan iklim ve sanayi hamlesi: 2033'e kadar 5 yerli modüler nükleer santral yolda

Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan, sanayileşme dalgasıyla katlanan elektrik talebini çevre dostu yöntemlerle karşılama baskısı altında. Hindistan’ın bütçeden milyarlarca dolarlık kaynak ayırdığı bu yeni nesil enerji programı, geleneksel devasa nükleer tesislerin aksine çok daha hızlı ve esnek kurulum imkanları sunuyor. Yapılan projeksiyonlar, ilk etapta inşa edilecek beş modüler ünitenin, ülkenin en çok karbon salınımı yapan ağır sanayi havzalarına doğrudan entegre edileceğini gösteriyor. Hükümet, bu yatırımlarla hem sanayi üretimini kesintisiz hale getirmeyi hem de Paris İklim Anlaşması hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Ulusal laboratuvarlarda üç farklı yerli tasarım şekilleniyor

Tedarik zincirinde dışa bağımlılığı tamamen sıfırlamak isteyen Bhabha Atom Araştırma Merkezi mühendisleri, çalışmalarını es zamanlı yürütülen üç farklı prototip üzerinde yoğunlaştırdı. Tasarım süreçleri tamamlanan bu yerli portföyün amiral gemisi, doğrudan ulusal elektrik şebekesini beslemesi için kurgulanan 220 megavat kapasiteli ‘Bharat Küçük Modüler Reaktörü’ olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, elektrik altyapısı zayıf olan daha uzak coğrafyalardaki yerel sanayi bölgelerinin ve kritik tesislerin enerji güvenliğini sağlamak amacıyla 55 megavatlık çok daha kompakt ve taşınabilir ikinci bir alternatif versiyonun da teknik simülasyonları başarıyla gerçekleştirildi. Üretim bandındaki üçüncü, en yenilikçi ve stratejik model ise geleneksel yöntemlerin tamamen dışına çıkıyor; 5 megavat termal güce sahip, yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı bu reaktör elektrik üretmek yerine doğrudan ağır sanayinin gelecekteki can damarı sayılan yeşil hidrojen imalatında termal ham madde girdisi sağlamak üzere laboratuvarlarda şekillendiriliyor. Tüm bu yerli mühendislik hamleleri, Hindistan'ın nükleer yakıt ve teknoloji transferinde Batı ya da Rusya kaynaklı olası ambargolara karşı kendi kendine yetebilen bir savunma mekanizması kurmasını hedefliyor.

Özel sermaye milyar dolarlık nükleer pazara adım atıyor

Geçmiş yıllardaki katı ve devlet tekelindeki nükleer mevzuatını radikal bir kararla esneten hükümet, kapılarını yerli endüstri devlerine açtı. Kamu iştiraki olan maden ve enerji şirketlerinin liderlik ettiği bu konsorsiyuma, ülkenin en büyük holdingleri de finansal ortak olarak katılmak için şimdiden masaya oturdu. İnşaat sürelerinin kısalığı ve düşük maliyet avantajı sayesinde özel sektörün iştahını kabartan bu modüler santraller, Hindistan'ın kronikleşen bölgesel elektrik kesintilerine karşı yerinden üretim modeliyle kalıcı bir kalkan oluşturmayı vaat ediyor. Yatırımcıların bu yeni pazara göstereceği ilgi, projenin finansal sürdürülebilirliği açısından belirleyici bir rol oynayacak.