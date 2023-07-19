Hindistan'ın Rus petrolü ithalatı rekor tazeledi

Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa’nın uyguladığı ekonomik yaptırımların pençesindeki Rusya ürettiği petrolün neredeyse yarısını Hindistan’a satıyor.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı Haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ancak ithalatta artış 2022 Ekim ayından bu yana görülen en yavaş hızla gerçekleşti.

Hindistan, Haziran ayında Rusya'dan günlük ortalama 2 milyon varil petrol ithal etti. Rusya'nın Hindistan'ın petrol ithalatı içinde payı yüzde 42'ye ulaştı.