Hollanda, AB'nin zorunlu gaz depolama hedeflerinin kaldırılmasını talep etti

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Hollanda, doğal gaz depolama hedeflerine ilişkin zorunlu kuralların kaldırılmasını talep etti. Talep, AB içinde depolama yükümlülüklerine yönelik tartışmaların sürdüğü dönemde gündeme geldi.

AB kurumları gaz depolarının dolum kurallarını gevşetmek konusunda anlaştı. AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu arasında bu konuda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

AB'nin %90 doluluk kuralı 2022'de başladı

AB'nin gaz depolama kuralları Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizi nedeniyle 2022'de uygulanmaya başladı. Kural, üye ülkelerin depolarını 1 Kasım'a kadar %90 doldurmasını zorunlu kıldı.

Groningen sahaları kapatıldı

Hollanda, Avrupa'daki en önemli gaz sahalarından biri olan Groningen'deki üretimi sonlandırdı. Hollanda'da geçmişte depremlere yol açan Groningen bölgesindeki sahalardan doğal gaz üretiminin sonlandırıldığı açıklandı.

Sahalardaki gaz üretiminin depreme yol açması ülkede tartışmalara neden oldu ve üretim geçici olarak durduruldu. Groningen'deki rezervlerin çıkarılması sırasında çevredeki binalarda çatlaklar oluştu.

Zorunlu hedefler yaz fiyatlarını artırdı

Zorunlu depolama uygulaması piyasa fiyatlarını etkiledi. Hükümetlerin depolama zorunluluğu getirmesi yaz fiyatlarını artırdı ve tüccarların stok oluşturmasını zorlaştırdı.

Bu nedenle Almanya ve AB piyasayı soğutmak ve esnek depolamayı teşvik etmek için depolama hedeflerini gevşetti.

AB Konseyi'nin açıkladığı uzlaşıya göre üye ülkelerin gaz depolama yükümlülükleri 2027 sonuna kadar uzatılacak ve %90 olan bağlayıcı hedef korunacak.

Ayrıca daha önce 1 Kasım olarak belirlenen doluluk hedefine ulaşma tarihi 1 Ekim-1 Aralık dönemi olarak esnetilecek.