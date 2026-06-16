HSBC, Brent petrol için beklentisini korudu

HSBC, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı'nın kademeli ve kalıcı şekilde yeniden açılmasını sağlaması halinde, Brent petrol için varil başına 95 dolar olan 2026 ve 75 dolar olan 2027 fiyat varsayımlarının genel olarak uygun kalacağını belirtti.

Banka, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin daha fazla netlik sağlanana kadar 2026 için 95 dolar/varillik Brent petrol varsayımını koruduğunu açıkladı.

HSBC, anlaşmanın bozulması veya uygulamanın gecikmesi durumunda Brent petrol fiyatının yeniden 90 dolar/varil seviyelerine yükselebileceğini, hatta 100 dolar/varilin üzerine çıkabileceğini ifade etti.

Banka ayrıca baz senaryosunda küresel petrol piyasasının 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar arz açığı vermeye devam etmesini beklediğini kaydetti.