Hürmüz ablukası geri döndü, petrol fiyatları fırladı: Bir ayın zirvesinde

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim, petrol fiyatlarını son dört haftanın en yüksek seviyesine taşıdı.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların yoğunlaşması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları Salı günü yüzde 2,8'e varan yükseliş kaydederek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı: Petrol yükseldi, Asya borsaları düştü

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşırken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentileri de güçlendirdi. Artan jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatları ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürürken, Asya borsaları satış baskısıyla geriledi.

Hürmüz ablukası sonrası brent 85 doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koyması, petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Bu gelişmeyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artışla 85,64 dolara çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrol vadeli kontratları yükselişini sürdürürken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 1,65 dolar ya da yüzde 2,1 değer kazanarak 79,79 dolara ulaştı.

Brent petrol, önceki işlem gününde yüzde 9,6 değer kazanarak Mayıs 2020'den bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin etkisiyle petrol fiyatları, iki ülkenin 17 Haziran'da çatışmaları sona erdirmek amacıyla imzaladığı mutabakat zaptından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.