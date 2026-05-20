Hürmüz belirsizliği devam ediyor: Petrolde dalgalı seyir

Petrol fiyatları dalgalı seyirde hafif gerilerken, piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatma yönündeki tehdidine odaklandı. Trump, nisan ayı başında sağlanan ateşkesten bu yana benzer açıklamaları birkaç kez yapmış, ardından geri adım atmıştı.

ABD ham petrolü (WTI), varil başına 104 dolara doğru geriledi. Trump, salı günü yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’nin barış koşullarını kabul etmemesi durumunda “bir kez daha ağır bir darbe indirilebileceği” uyarısında bulundu. Bu açıklama, bir gün önce planlanan bir saldırının iptal edildiğini duyurmasının ardından geldi. Savaşın tetiklediği piyasa oynaklığının 12. haftasına girilirken, yatırımcılar çatışmaların yeniden alevleneceğine dair daha net sinyaller görmeden uzun pozisyonlarını artırma konusunda temkinli tutumunu koruyor.

NATO'nun açıklamasının ardından petrol fiyatı geriledi

Petrol fiyatları, NATO’nun kritik enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı’nın temmuz başına kadar açılmaması halinde gemi geçişlerine destek vermeyi değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından da düşüş gösterdi.

Goldman Sachs’ın bu ay yayımladığı ankete göre, yatırımcılar Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın temmuz sonrasına uzayabileceği ihtimalini giderek daha fazla fiyatlıyor. Bu çerçevede, NATO liderliğinde sağlanabilecek gemi eskortu arzın piyasaya beklenenden daha hızlı dönmesine katkı sağlayabilir.

Analistten dikkat çeken yorum: Trump’ın açıklamaları artık piyasayı eskisi kadar sarsmıyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre SEB AB Baş Emtia Analisti Bjarne Schieldrop, “Trump’ın sözlü müdahaleleri eskiden fiyatlar üzerinde güçlü düşüş etkisi yaratıyordu, ancak artık gerçek gelişmelerle desteklenmediği sürece etkileri giderek azalıyor” dedi. Schieldrop, “Gördüğümüz kadarıyla ABD ile İran arasındaki müzakerelerde somut bir ilerleme yok ve iki taraf da önceki taleplerinde ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

İran şu ana kadar Trump’ın taleplerine boyun eğmeyi reddetti ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatı büyük ölçüde kısıtlı tutmaya devam etti.

Bölgedeki gerilimi artıran bir başka unsur ise ABD donanmasının İran limanlarına yönelik ablukası oldu. Bu nedenle İran’ın Hark Adası’ndaki petrol terminali en az 10 gündür devre dışı kalırken, Tahran’ın petrol gelirleri darbe aldı ve piyasadan milyonlarca varillik arz çekildi. Gelişme, daha önce diğer ülkelerin tankerlerini engelleyerek boğazın önde gelen petrol ihracatçılarından biri haline gelen İran açısından dikkat çekici bir tersine dönüşe işaret ediyor.