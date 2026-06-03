Hürmüz Boğazı devre dışı mı kalıyor? Irak boru hattı ham petrol ihracatını 770 bin varile çıkarıyor

Basra Körfezi'ndeki deniz yolu sevkiyat risklerini en aza indirmeyi hedefleyen Bağdat yönetimi, iki aşamalı bu genişleme planıyla Akdeniz limanlarına odaklanarak enerji koridorlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Enerji koridorlarında jeopolitik risklere karşı yeni sevkiyat rotası belirleniyor

Küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirecek bir adım atan Irak, boru hatları üzerinden yaptığı ham petrol ihracatını mevcut 220 bin varil seviyesinden günlük 770 bin varile çıkarma kararı aldı. Hükümet tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, önümüzdeki iki buçuk aylık süreçte iki aşamalı olarak hayata geçirilecek olan bu operasyonel genişleme, ülkenin ihracat rotalarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz yolu ulaşımında yaşanan aksamalar ve artan güvenlik riskleri, Bağdat yönetimini Basra Körfezi'ne olan bağımlılığını azaltmaya ve alternatif kara hatlarına yönelmeye zorluyor.

Suriye limanları üzerinden Akdeniz pazarına doğrudan erişim sağlanıyor

Bu stratejik büyüme planının en kritik adımlarından biri olarak Irak Bakanlar Kurulu, Suriye ile yeni bir transit lojistik anlaşmasına resmi olarak onay verdi. Yapılan yeni anlaşma kapsamında Irak; farklı sınıflardaki ham petrol çeşitlerini Suriye topraklarından geçirerek Akdeniz kıyısındaki Baniyas ve Tartus limanlarına ulaştırmayı hedefliyor. Petrolün taşınması, depolanması ve limanlarda elleçlenmesi süreçlerini doğrudan denetlemek üzere bölgede özel bir temsilcilik ofisi açmaya hazırlanan Irak Petrol Bakanlığı, bu sayede küresel pazarlara kesintisiz sevkiyat sağlamayı planlıyor.

Kara yolu lojistiğinde de eş zamanlı kapasite artışı hedefleniyor

Bağdat yönetiminin enerji arz güvenliğini sağlama hamlesi sadece boru hatlarıyla da sınırlı kalmıyor. Hükümet yetkilileri, komşu ülkelere tankerlerle yapılan kara yolu ham petrol ihracatını da üç aşamalı bir plan dahilinde günlük 420 bin varil seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı. Akdeniz sevkiyat ağının yanı sıra Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na uzanan hatlardaki alternatif kanalları da canlı tutmaya çalışan Irak, bu çok yönlü lojistik stratejisiyle bölgesel çatışmaların ülke ekonomisi ve bütçe gelirleri üzerinde yaratabileceği olası zararları tamamen sıfırlamayı amaçlıyor.