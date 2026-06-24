Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik arttı, petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısındaki artış ve ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaların ilerleme kaydettiğine dair işaretlerin etkisiyle düşüş seyrini sürdürdü.

ABD ham petrolü (WTI), önceki işlem gününde yüzde 1'in altında değer kaybetmesinin ardından varil başına 73 dolar seviyelerinde işlem görürken, Brent petrol günü 77 doların üzerinde tamamladı.

Hürmüz’de güven artıyor: Gemiler sinyallerini açık tutuyor

Gemilerin boğazdan geçiş sırasında uydu sinyallerini açık tutması, armatörlerin bölgedeki güven algısının güçlendiğine işaret ederken, Uluslararası Denizcilik Örgütü de yüzlerce geminin Basra Körfezi'nden güvenli şekilde ayrılabilmesini sağlayacak güvencelerin alındığını duyurdu.

ABD-İran görüşmeleri sürerken Hürmüz Boğazı’nda ücret tartışması

ABD ile İran, şubat ayı sonunda başlayan çatışmayı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilk aşamada ilerleme sağlandığını belirtse de, müzakerelerin uzun sürebileceği ve taraflardan farklı açıklamaların gelmeye devam ettiği görülüyor. Bu süreçte İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve geçişlerin işletme maliyetlerini kapsayan bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Söz konusu gelişme, Tahran'ın boğazdan geçen gemilerden ücret talep edebileceği yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Trump’a Senato’dan İran savaşı tepkisi

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu ABD Senatosu, Salı günü aldığı oylamayla Başkan Donald Trump’a nadir görülen sembolik bir mesaj verdi ve ABD’nin İran’la yürüttüğü savaşı sona erdirme yönünde karar aldı. Söz konusu adımın yönetimin politikasında doğrudan bir değişikliğe yol açması beklenmese de, Trump’ın bu strateji için ülke içinde güçlü bir destek tabanına sahip olmadığına işaret eden son gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

ABD’de petrol stokları kritik seviyeye yaklaşıyor

Buna karşın, ABD’de bazı piyasalarda sıkışıklık sinyalleri devam ediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün Bloomberg’in ulaştığı bir belgeye dayandırdığı verilere göre, Oklahoma’daki Cushing depolama tesisinde ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil azaldı. Çarşamba günü açıklanacak resmi veriler bu düşüşü doğrularsa, stokların genel olarak asgari işletme seviyesi olarak kabul edilen 20 milyon varilin altına gerilemesi bekleniyor.