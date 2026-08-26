Hürmüz Boğazı'nda kritik uzlaşma! İran ve Umman anlaştı, petrol fiyatları sert düştü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hürmüz Boğazı için kritik uzlaşma

İran ve Umman arasında yürütülen görüşmelerde, Hürmüz Boğazı’ndaki yetki alanları ve boğazdan gerçekleştirilen geçişlerden elde edilen gelirlerin paylaşımı konusunda uzlaşma sağlandığı açıklandı.

Tarafların ayrıca boğazdaki gemi trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesine yönelik ortak bir geçici seyrüsefer koridoru oluşturulması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi konularını da görüştüğü bildirildi.

Teknik görüşmelerin trafik yönetimi, bilgi paylaşımı, güvenlik hizmetleri ve gelecekte kurulması planlanan kalıcı koridorun işleyişi gibi başlıklarla devam ettiği belirtildi.

Anlaşma petrol fiyatlarını aşağı çekti

Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyonun düşebileceğine ilişkin gelişmeler küresel petrol piyasalarında satışları hızlandırdı.

ICE Brent ham petrolünün Ekim 2026 vadeli kontratı, günlük yüzde 2,96 düşüşle 85,96 dolara geriledi. Böylece Brent petrol 90 dolar seviyesinin de altına indi.

Piyasalarda, bölgedeki gelişmelerin enerji sevkiyatının yeniden normale dönmesine yardımcı olabileceği beklentisi öne çıktı.

Boğazdan geçen gemi sayısı hâlâ düşük

Seyrüsefer güvenliğine yönelik adımlara rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği henüz kriz öncesi seviyelere ulaşmadı.

Kpler verilerine göre salı günü boğazdan yalnızca 5 emtia gemisi geçti. Çatışmalar öncesinde küresel ham petrol akışının yaklaşık yüzde 20’sinin bu stratejik güzergâhtan sağlandığı belirtiliyor.

Bu nedenle piyasalar, anlaşmanın ardından ticari gemi geçişlerinin ne hızla normale döneceğini yakından takip ediyor.

ABD ve İran arasında ateşkes beklentisi

Petrol fiyatlarındaki düşüşte yalnızca İran-Umman görüşmeleri değil, bölgedeki diplomatik hareketlilik de etkili oldu.

ABD’nin Körfez’deki diplomatlarını görev yerlerine geri göndermesi ve askeri gerilim beklentisinin zayıflaması piyasalardaki risk algısını düşürdü.

Rus haber ajansı RIA Novosti ise ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nda serbest gemi trafiğini kapsayan bir ateşkes açıklayacağını öne sürdü. Ancak Beyaz Saray bu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İran’a yeni yaptırım paketi açıklandı

Bölgedeki diplomatik temaslara rağmen ABD’nin İran’a yönelik yaptırım politikası sürüyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’la bağlantılı 60 kişi ve kurumu kapsayan yeni bir yaptırım paketi açıkladı.

Bessent, küresel finans sisteminde dengesizlik yaratmamak amacıyla şu aşamada Çinli şirketlere ikincil yaptırım uygulanmadığını belirtti.

İran petrolünün yaklaşık yüzde 90’ını ithal eden Çin ise ABD’nin olası ikincil yaptırımlarına karşı misilleme yapılacağı mesajını verdi.

Petrol piyasasında gözler Hürmüz’de

İran ve Umman arasındaki anlaşmanın uygulanması, gemi trafiğinin yeniden başlaması ve bölgedeki askeri gerilimin kalıcı şekilde azalması, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Piyasaların odağında ise Hürmüz Boğazı’ndan enerji sevkiyatının ne zaman kriz öncesi seviyelere döneceği bulunuyor.