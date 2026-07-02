Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat arttı, petrol fiyatları gerilemeye devam etti

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen sevkiyatın yeniden hız kazanması ve ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik iyimserliğin etkisiyle üst üste üçüncü işlem gününde de geriledi.

ABD ham petrolü (WTI), önceki iki işlem gününde toplam yüzde 3 gerilemesinin ardından varil başına 68 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent petrol ise çarşamba gününü varil başına 72 doların altında tamamladı.

Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat 10 milyon varili aştı

Bir ABD'li yetkili, Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük petrol sevkiyatının 10 milyon varilin üzerine çıktığını belirterek, bunun İran'ın boğazdaki deniz trafiğini sekteye uğratma kapasitesinin önemli ölçüde azaldığına işaret ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönünde açıklamalarda bulundu.

Katar'dan ABD-İran görüşmesi mesajı

Katar, İran'da çatışmaların başlamasının ardından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden eski Dini Lider Ali Hamaney için gerçekleştirilecek cenaze törenlerinin ardından yeni görüşme turunun en kısa sürede yapılmasının planlandığını açıkladı. İran devlet medyasına göre cenaze törenleri 4 Temmuz'da başlayacak ve birkaç gün sürecek.

Petrol 2020'den bu yana en kötü çeyreğin ardından düşüşte

Petrol fiyatları, 2020'den bu yana en zayıf çeyrek performansını kaydetmesinin ardından düşüş eğilimini sürdürdü. Hafta sonu Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan karşılıklı saldırılara rağmen, Basra Körfezi'ndeki üreticilerden küresel pazarlara yönelik petrol sevkiyatında herhangi bir aksama yaşanmadı.

BAE'nin petrol ihracatı savaş öncesi seviyelere döndü

Toplam petrol arzı üzerindeki baskılar devam etse de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihracatı savaş öncesi seviyelere geri döndü. Ülke, tanker sevkiyatlarını Hürmüz Boğazı üzerinden sürdürürken, boru hattı taşımacılığını da artırarak ihracatını desteklemeye devam etti.