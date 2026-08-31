Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseldi, petrol fiyatları fırladı: Brent 90 doları aştı

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Hürmüz gerilimi petrolü sıçrattı: Brent 90 doları aştı

ABD güçlerinin Lark Adası’ndaki İran roketatarlarına yönelik hava saldırısının ardından enerji piyasalarında arz kesintisi endişeleri yeniden güçlendi. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin tırmanmasıyla küresel petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi.

Uluslararası gösterge Brent petrolün kasım vadeli kontratları yüzde 2,47 artışla 90,28 dolara yükseldi. ABD türü ham petrol (WTI) ise ekim vadeli işlemlerde yüzde 1,44 değer kazanarak varil başına 84,60 dolar seviyesinden işlem gördü.

Hürmüz’de tansiyon yükseldi: ABD İran’ın iki füze rampasını vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Deniz Albayı Tim Hawkins, İran Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı’na deniz mayını taşıyan roketler fırlatmaya hazırlandığının tespit edilmesi üzerine Lark Adası’ndaki iki füze rampasının hedef alındığını doğruladı.

Associated Press’in aktardığına göre, temmuz sonundan bu yana İran mevzilerine yönelik kamuoyuna açıklanan ilk operasyon olan saldırı, bölgede risk algısının daha da yükselmesine neden oldu.

İran Devrim Muhafızları ise saldırıda çok sayıda askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Örgüt ayrıca Ürdün’deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı’nda arz riski büyüyor: Petrol piyasasında alarm

Küresel enerji sevkiyatının kritik güzergâhlarından Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği, aylardır devam eden Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle ciddi aksaklıklarla karşı karşıya bulunuyor.

Cnbc-E'de yer alan habere göre PVM Oil Associates Analisti Tamas Varga, piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, tedarik riskinin devam edeceğini ve petrol stoklarının önümüzdeki haftalar ile aylarda düşüşünü sürdüreceğini belirtti. Varga, İran krizinin Orta Doğu’daki güvenlik dengelerini köklü biçimde değiştirdiğini ifade etti.

Öte yandan Goldman Sachs’ın yayımladığı piyasa notunda, Orta Doğu ve Rusya’daki enerji tesislerine yönelik saldırıların artmasının küresel rafineri kapasitesi üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi. Raporda, kapasitedeki daralmanın rafine petrol ürünlerinde marjları yeni zirvelere taşıdığına dikkat çekildi.