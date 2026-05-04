Hürmüz Boğazı'ndaki abluka Kuveyt’in haziran ayı petrol stratejisini nasıl şekillendirdi?

Küresel petrol arzının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki fiili abluka, lojistik rotası tamamen bu su yoluna bağımlı olan Kuveyt’i nisan ayı boyunca dış pazardan izole etti. Nisan ayı verilerine göre tek bir varil dahi ham petrol ihraç edemeyen ülke, 1991’den bu yana görülen en büyük lojistik kesintiyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu duraksamaya rağmen, Kuveyt’in haziran ayı için üretim kapasitesini günlük 2,628 milyon varile yükseltme kararı alması, enerji yönetiminin önümüzdeki döneme dair operasyonel hazırlığını gösteriyor.

Alternatif rota eksikliği ve lojistik baskı

Kuveyt’in bu krizden bölgedeki diğer üreticilere oranla daha fazla etkilenmesinin temelinde, alternatif bir çıkış rotasına sahip olmaması yatıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi komşu ülkeler, petrolü Kızıldeniz veya Umman Körfezi’ne taşıyabilen baypas boru hatlarını kullanabilirken; Kuveyt’in tüm deniz ticareti coğrafi olarak Hürmüz Boğazı’na endeksli durumda bulunuyor. Limanlarda tanker trafiğinin kesilmesiyle nisan ayında fiilen devre dışı kalan 1,8 milyon varillik ihracat kapasitesi, haziran ayındaki yüksek üretim hedefiyle birlikte depolama tesisleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Al Zour Rafinerisi ve üretim sürekliliği

İhracat kapılarının kapalı olduğu nisan ayı boyunca Kuveyt, ham madde yerine işlenmiş ürün stratejisine odaklanarak Al Zour Rafinerisi’ni operasyonel bir kalkan olarak kullandı. Günlük 615 bin varil işleme kapasitesine sahip olan bu devasa tesis, ihraç edilemeyen petrolün depolarda hapsolup üretimi tamamen durdurmasını engellemek adına tam kapasiteyle çalıştırıldı. Haziran ayı için hedeflenen 2,628 milyon varillik rekor üretim düzeyi, ham petrolün bir kısmının rafine edilerek değer katılması, geri kalan kısmının ise boğazın açılması ihtimaline karşı stratejik rezervlerde tutulması planına dayanıyor.

Mücbir sebep sonrası pazar payı hedefi

Nisan ayı ortasında tüm uluslararası müşterilerine ‘mücbir sebep’ bildiriminde bulunan Kuveyt, küresel tedarik zincirindeki hukuki taahhütlerini askıya almıştı. Özellikle Asya merkezli ana alıcıların farklı kaynaklara yöneldiği bu süreçte, haziran ayı için belirlenen yüksek üretim kotası, pazar payını hızla geri kazanma niyetinin bir işareti olarak görülüyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tam felç durumuna rağmen üretimi artırma tercihi, Kuveyt’in lojistik kanallar açıldığı anda piyasaya en yüksek hacimle girme hazırlığı içinde olduğunu kanıtlıyor.