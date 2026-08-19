Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşıdı

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Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine ilişkin ABD ve İran tarafından yapılan birbirinden farklı açıklamaların arz güvenliğine yönelik kaygıları artırmasıyla çarşamba günü yükselişini dördüncü işlem gününe taşıdı.

Brent petrol yüzde 0,29 artışla 91,28 dolar, ABD ham petrolü (WTI) ise 37 cent yükselişle 85,31 dolar seviyesine çıktı. Her iki kontrat da salı gününü 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyede tamamlamıştı.

Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle iki büyük Çinli denizcilik şirketinin petrol tankerlerini Hürmüz ve Babülmendep boğazlarından geçirmeyi durdurduğu ve petrol yüklerini Körfez dışında topladığı bildirildi.

ABD’de ise API verilerine göre geçen hafta ham petrol ve damıtılmış ürün stokları gerilerken, benzin stokları arttı. Piyasanın gözü bugün açıklanacak resmi EIA verilerinde. Bloomberg'ün aktardığına göre analistler, ABD ham petrol stoklarının yaklaşık 600 bin varil azalmasını bekliyor.