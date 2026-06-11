Hürmüz Boğazı'nı kapattı! İran'ın hamlesi petrol fiyatlarını sıçrattı

İran’ın, ABD’nin yeni saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı aldığını duyurması, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,26 artışla 95,20 dolara, ABD ham petrolü (WTI) varil fiyatı ise yüzde 2,5 yükselişle 92,30 dolara çıktı. Her iki petrol göstergesi de bu hafta sert fiyat hareketleri sergilerken, saldırılara ilişkin haberlerin ardından piyasalarda kısa süre içinde olası bir anlaşmaya yönelik beklentiler öne çıktı.

Son gerilim, salı günü Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesiyle başladı. ABD buna İran’daki hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık verdi. Bu süreçte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukasını aşmaya çalışan ve ABD güçlerinin talimatlarına uymayan bir tankeri Umman Körfezi’nde etkisiz hale getirdi.

Çarşamba akşamı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik yeni saldırıları duyurarak, “Eğer bombalarla müzakere etmemiz gerekiyorsa, bombalarla müzakere ederiz” dedi. Daha sonra CENTCOM, söz konusu saldırıların İran’ın askeri gözetleme kabiliyetlerini, iletişim sistemlerini ve ülke genelindeki hava savunma tesislerini hedef aldığını duyurdu.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Saldırılara yanıt olarak İran’ın en üst düzey müşterek askeri komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nın tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu. İran medyası kısa süre sonra, İran Devrim Muhafızları Donanması’nın “ihlalde bulunan iki gemiyi” vurduğunu öne sürdü.

İran devlet medyası ayrıca Devrim Muhafızları’nın ABD’ye ait 18 askeri hedefi vurduğunu ve Bahreyn’deki ABD Beşinci Filo karargâhını hedef aldığını açıkladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ülkede sirenlerin çaldığını doğrulayarak vatandaşlardan sakin kalmalarını ve en yakın güvenli bölgeye gitmelerini istedi.

Nisan ayından bu yana en ciddi gerilim

ABD ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırılar, tarafların nisan ayında üzerinde uzlaştığı kırılgan ateşkesten bu yana en ciddi gerilim olarak görülüyor. Bu süreçte petrol stoklarında kayda değer bir azalma yaşanırken, diplomatik cephede somut bir ilerleme sağlandığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.