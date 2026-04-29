Hürmüz düğümü çözülmüyor: Brent 105 doları aştı

Dün 105,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,4 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 105,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı’nda devam eden belirsizliklerin küresel arzı daha da daraltabileceğine yönelik beklentiler etkili oluyor.

Hürmüz düğümü

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendilerinden Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmaları için "istekte bulunduğunu" ileri sürdü. Trump, sosyal medya hesabından, Tahran yönetiminin kendisine "İran'da sistemin çökmek üzere olduğunu" bildirdiğini öne sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken 72 saatte 52 İran gemisinin ABD abluka hattından geçtiği bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nın 8 haftadan uzun süredir ulaşıma kapalı kalması, piyasalardaki arz endişelerini ve krizin daha da uzayabileceği beklentilerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Ateşkes belirsizliği

ABD-İran görüşmelerinde devam eden belirsizlikler de fiyatların yükselişinde etkili oluyor. ABD merkezli Axios sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erme ihtimalinin yakın zamanda görünmediğini belirtti.

Axios'un haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın adeta "Soğuk Savaş dönemini andıran" bir aşamaya girdiği belirtildi. Taraflar arasındaki durumun "çıkmaz" olarak nitelendirildiği haberde, savaşın sona erme ihtimalinin ufukta görülmediği ifade edildi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya ise ateşkese rağmen ABD'ye güvenmemeleri nedeniyle Tahran için hala savaş koşullarının geçerli olduğunu söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 106,01 doların direnç, 103,09 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​