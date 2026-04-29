Hürmüz krizi, yeşil jet yakıtına ilgiyi artırdı

Havacılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltmak, bataryaların ağırlığı ve hidrojenin depolanmasına ilişkin zorluklar nedeniyle oldukça zorlayıcı bir süreç olmaya devam ediyor.

Kullanılmış yemeklik yağ gibi biyokütle kaynaklarından elde edilen SAF, mevcut motorlarla uyumlu yapısı ve emisyonları yüzde 80’e varan oranlarda azaltabilme potansiyeli sayesinde öne çıkan en güçlü alternatiflerden biri. Ancak bugüne kadar bu yakıtın önündeki en büyük engel her zaman yüksek maliyeti oldu.

Aradaki fark iki katın altına indi

SAF fiyatları uzun süre fosil bazlı jet yakıtının yaklaşık üç katı seviyesinde seyrederken, geleneksel jet yakıtı ton başına 800 dolardan 1.500 doların üzerine yükseldi.

Bu süreçte SAF’ın fiyatının yaklaşık 2.700 dolar civarında kalmasıyla birlikte aradaki fark iki katın altına geriledi.

Enerji güvenliği ve hammadde darboğazı

Avrupa’nın jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unun Körfez bölgesinden karşılanması, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir tıkanmayı stratejik bir kırılganlık haline getiriyor.

Öte yandan SAF üretimi de yeni bir bağımlılık riskini beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği’nin SAF üretiminde kullandığı hammaddelerin yüzde 69’u ithal edilirken, bu tedarikin yaklaşık yüzde 38’i yalnızca Çin tarafından sağlanıyor.

Çözüm "e-SAF" mı?

Yeşil hidrojen ile yakalanan karbonun bir araya getirilmesiyle üretilen e-SAF, Avrupa’da özellikle Norveç, İzlanda, İspanya ve Portekiz gibi yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek ülkelerde üretilebiliyor.

Buna karşın e-SAF’ın maliyeti, geleneksel yakıtın 12 katına kadar ulaşabildiği için havayolu şirketlerinin uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapmasını zorlaştırıyor.

Yatırımlarda rota yeşil enerji

Analistler, İran krizinin bir sonucu olarak yatırımların biyoyakıt maliyetlerini düşürmeye odaklanan şirketlere ve girişimlere yöneleceğini öngörüyor.

AB ve ulusal hükümetlerin Emisyon Ticaret Sistemi’nden (ETS) elde edilen gelirleri e-SAF projelerine aktarması ve üretici ile havayolu şirketi arasında köprü olacak "çift taraflı açık artırma" (DSA) mekanizmalarını hayata geçirmesi bekleniyor.

Yeşil yakıtlar bir zamanlar hayaldi

Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı sürece "Plan B" arayışları hız kazanmaya devam edecek.

Bir zamanlar maliyeti nedeniyle "hayal" olarak görülen yeşil yakıtlar, artık çözümün bir parçası olarak değerlendiriliyor.