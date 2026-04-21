Hürmüz riski büyüyor: Petrol için 110 dolar senaryosu

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin bir ay daha aksamaması durumunda petrol fiyatları varil başına 110 dolara yükselir. Citigroup, küresel ham petrol ve ürün stok kayıplarının tahminen 1.3 milyar varile ulaşabileceğini açıkladı.

Bu hafta ateşkes uzatması imzalansa ve Boğaz'dan geçiş ile üretimin mayıs ayı boyunca kademeli olarak normalleşmesi halinde bile toplam küresel ham petrol ve ürün stoklarının yaklaşık 900 milyon varil düşmesi bekleniyor. Bu rakam, halihazırda kaybedilen 500 milyon varil ile ramp-up gecikmeleri ve çatışmadan kaynaklanan hasardan doğan 400 milyon varillik tahmini kayıptan oluşuyor.

İki aylık bir kesinti ise yaklaşık 1.7 milyar varili devre dışı bırakarak fiyatları varil başına 130 dolara taşıyabilir. Banka, çatışmanın bu hafta sona ermesi durumunda bile küresel ham petrol ve yakıt stoklarının haziran sonunda sekiz yılın en düşük seviyesine geleceğini öngörüyor.

Müzakereler aksarsa üretim kesintisi uzar

Citigroup analistleri, İran ile ABD arasında ön anlaşma imzalanacağını ya da ateşkesin bu hafta uzatılacağını ve bunun daha kapsamlı bir anlaşmaya dönüşebileceğini tahmin ediyor. Max Layton liderliğindeki analistler, "Bununla birlikte, müzakerelerin aksaması halinde daha uzun süreli bir kesinti senaryosuna geçmeye hazırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes uzatmasının "son derece düşük ihtimalli" olduğunu ve anlaşma sağlanana kadar boğazın kapalı kalacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları pazartesi günü %5 artarak New York'ta varil başına 95 doların üzerinde işlem gördü.

Banka, ham petrol vadeli işlemlerinde uzun pozisyonların korunmasını etkin bir korunma aracı olarak öneriyor.

Kısa vadede oynaklık devam edebilir

Petrol fiyatlarının kısa vadede oynak seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Phillip Nova analistlerinden Priyanka Sachdeva, bir raporda "Yalnızca Hürmüz Boğazı'ndaki kapanma tehditleri, küresel tedarik zincirlerinin ne denli kırılgan olduğunu ortaya koydu" dedi.

Sachdeva, yatırımcıların ateşkes müzakerelerinin sonucunu, boğazdaki nakliye faaliyetlerini ve tanker hareket verilerini ile enflasyon rakamları gibi makroekonomik göstergeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.