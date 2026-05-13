Hürmüz riski petrol tahminlerini yukarı çekmeye devam ediyor

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) aylık kısa vadeli enerji görünümü raporunda İran savaşı nedeniyle küresel petrol arzında beklenenden çok daha büyük ve uzun süreli kayıp öngördüğünü belirterek önceki tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Kurum, Orta Doğu'da nisan ayında günlük yaklaşık 10,5 milyon varillik petrol üretiminin devre dışı kaldığını tahmin ederken, bölgedeki depolama tanklarının maksimum kapasiteye ulaşmasıyla bu rakamın mayıs ayında günlük 10,8 milyon varil ile zirve yapmasının beklendiğini açıkladı.

EIA, artışın nedenlerinden birinin, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinden İran petrol ihracatına yönelik ablukası nedeniyle İran'ın petrol üretimini kısmak zorunda kalacağı beklentisi olduğunu ifade etti.

Petrol fiyatlarında düşüş olacak mı?

Kurum, Brent petrol fiyatlarının mayıs ve haziran aylarında ortalama 106 dolar/varil seviyesinde gerçekleşmesini, ardından Orta Doğu'daki üretimin toparlanmaya başlamasıyla yılın dördüncü çeyreğinde ortalama 89 dolar/varile gerilemesini bekliyor.

EIA ayrıca Hürmüz Boğazı'nın mevcut varsayımdan bir ay daha uzun süre, yani haziran sonuna kadar kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının kısa vadede mevcut tahminlerin yaklaşık 20 dolar/varil üzerinde gerçekleşeceğini öngördü.

Öte yandan EIA, ABD'de perakende benzin fiyatlarının bu yıl galon başına ortalama 3,88 dolar olacağını tahmin etti. Rakam, nisan ayında açıklanan önceki tahmine göre yaklaşık 18 sent artırılmış oldu.