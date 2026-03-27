Hürmüz riski uzarsa: Petrolde 200 dolar senaryosu

Macquarie, İran savaşının haziran ayına kadar sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda petrolün varil fiyatının 200 dolara ulaşabileceğini belirtti.

Vikas Dwivedi'nin de aralarında bulunduğu Macquarie analistleri, ikinci çeyreğe uzayan çatışmanın tarihsel olarak yüksek reel fiyatlara yol açacağını kaydetti. Analistler notunda, bu senaryonun gerçekleşme olasılığının yüzde 40 olduğuna işaret etti. Analistler, yüzde 60 olasılıkla gerçekleşmesi beklenen alternatif senaryoda ise savaşın bu ayın sonunda sona erebileceğini belirtti.

Martta rekor artış

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın petrol zengini Orta Doğu’yu sarsmasıyla birlikte Brent ham petrolü mart ayında rekor aylık artış kaydetmeye hazırlanıyor. Çatışma, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmasına yol açarak, küresel ekonomi için hayati önem taşıyan enerji akışını ciddi şekilde kısıtladı.

Analistlerin 27 Mart tarihli raporunda, "Boğaz uzun süre kapalı kalırsa, fiyatlar tarihi düzeyde büyük küresel petrol talebini yok edecek kadar yükselebilir. Boğazın yeniden açılma zamanlaması ve enerji altyapısına verilen fiziki hasar, emtialar üzerindeki uzun vadeli etkinin ana belirleyicisi" denildi.

Brent petrol, bu ayın başlarında 119,50 dolarlık kriz zirvesine ulaştıktan sonra, bugün varil başına 107 dolar civarında seyrediyor. Bloomberg’in derlediği verilere göre, bu referans fiyat 2008 yılında varil başına 147,50 dolarlık nominal zirveye ulaştı.

Trump süreyi uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji tesislerine saldırı için belirlenen son tarihi 10 gün erteledi. Böylelikle olası saldırıların zamanlaması 6 Nisan'a kadar uzatıldı. Trump, İran'ın iyi niyet göstergesi olarak 10 petrol tankerinin boğazdan geçmesine izin verdiğini ileri sürdü.

Analistler, boğazın kapatılmasının "kesintinin büyüklüğü nedeniyle hem ham petrol hem de rafine ürün fiyatlarını yükseltmesine neden olduğunu" belirtti. Analistler, çatışma öncesi dönemde boğazdan günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil rafine ürün geçtiğini hatırlattı.