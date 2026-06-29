Hürmüz'de yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını artırdı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında günler süren karşılıklı saldırıların geçici barış anlaşmasının kırılganlığını yeniden ortaya koyması ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatını yavaşlatmasının ardından haftaya yükselişle başladı.

Brent petrolü 47 sent, yüzde 0,65 artışla 72,46 dolar, Batı Teksas petrolü ise 83 sent, yüzde 1,2 yükselişle 70,06 dolardan işlem görüyor.

Yükseliş riski

ING analistleri, petrol piyasasının karşı karşıya olduğu risklerin sürdüğünü ancak yatırımcıların enerji akışındaki toparlanmanın küresel arz dengesi üzerindeki etkisine odaklandığını belirtti. Analistler, arzın yavaş toparlanması halinde fiyatlarda önemli bir yükseliş riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Brent petrol geçen hafta yüzde 10,6 değer kaybederek üst üste üçüncü haftalık düşüşünü kaydetmişti. Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ham petrol sevkiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından geçen hafta en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Trafik yavaşladı

Ancak perşembe gününden itibaren boğazdaki gemilere yönelik saldırıların yeniden başlamasıyla trafik tekrar yavaşladı. Katar bağlantılı bir petrol tankerinin de hedef alındığı saldırılar, ABD ile İran arasında geçici barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana yaşanan en sert gerilimi tetikledi.

Fiyatlardaki yükselişi sınırlayan gelişme ise ABD ile İran'ın Körfez'deki son çatışmaları durdurma ve Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa ilişkin görüşmeleri yeniden başlatma konusunda uzlaşması oldu.

ANZ analistleri, piyasanın Basra Körfezi'nden petrol arzının hızla toparlanacağı varsayımını yeniden değerlendirebileceğini belirtti.

Aramco’da üretim başladı

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, yaklaşık dört ay süren kesintinin ardından cuma günü Hürmüz Boğazı'nın batısındaki Ras Tanura terminalinde ham petrol yüklemelerine yeniden başladı.

Şirkete ait bir helikopterin pazar günü Ras Tanura'da düşmesi ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen yüklemelerin sürdüğü bildirildi. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

ANZ, tanker birikimi, hasarlı altyapı ve kapatılan üretim tesisleri nedeniyle fiziksel petrol akışının sınırlı kaldığını, arzın çatışma öncesi seviyelere yaklaşmasının yılın geri kalanını bulabileceğini öngördü.