Hürmüz'den geçişler için ABD adımı petrol fiyatlarını geriletti

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkarılması için girişim başlatacaklarını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde geriledi. Ancak ABD ile İran arasında barış anlaşmasının halen sağlanamaması fiyatların 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesini yol açıyor.

Haziran vadeli Brent petrolü 51 sent, yüzde 0,47 düşüşle varil başına 108,63 dolara geriledi. ABD Batı Teksas petrolü de 11 sent, yüzde 0,11 düşüşle 102,02 dolara indi.

Petrol 100 doların üzerinde kaldı

Trump, pazar günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerinden Hürmüz Boğazı'nda kilitli kalan gemilerin serbest bırakılması için yardım talebi aldıklarını belirterek, bu gemilerin kısıtlı su yollarından güvenli şekilde çıkarılması için rehberlik edeceklerini söyledi.

Buna rağmen petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalmayı sürdürdü. Bunun nedeni, barış anlaşmasına ilişkin bir sonucun halen ortaya çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin sınırlı kalması oldu. ABD ile İran hafta sonunda karşılıklı yanıtları değerlendirmeye devam etti.

Barış görüşmeleri tıkandı

ANZ analistleri, barış görüşmelerinin her iki tarafın da kendi kırmızı çizgilerinden geri adım atmaması nedeniyle tıkandığını belirtti.

Trump, Tahran ile nükleer anlaşmayı öncelik haline getirirken, İran savaş sona erene ve taraflar Körfez'deki deniz taşımacılığına yönelik karşılıklı ablukanın kaldırılmasında uzlaşana kadar nükleer konuların ertelenmesini öneriyor.

OPEC üretim artışı

OPEC ve müttefikleri pazar günü, 7 üye için haziran ayında üretim hedeflerini günlük 188 bin varil artıracaklarını açıkladı. Bu, üst üste üçüncü aylık üretim artışı oldu.

Artış miktarı, 1 Mayıs'ta OPEC'ten ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin payı hariç tutulduğunda mayıs ayı için kararlaştırılan artışla aynı seviyede bulunuyor. Ancak İran savaşı Hürmüz Boğazı üzerinden Körfez petrol arzını kesintiye uğratmaya devam ettiği sürece bu üretim artışının büyük ölçüde kâğıt üzerinde kalması bekleniyor.

Teknik görünümde Brent petrol için 111,06 dolar seviyesi direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 113,58 ile 116,03 dolar aralığına yönelmesi bekleniyor. Aşağıda ise 106,31 dolar desteği izleniyor. Bu seviyenin altında 105,64 doların kırılması halinde 101,57 dolar seviyesine doğru geri çekilme görülebileceği belirtiliyor.