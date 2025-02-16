İbrahim Erden yeniden TÜREB başkanı seçildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜREB'in 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılı değerlendirmelerinin yanı sıra derneğin 2025 ve 2026 hedefleri ele alındı. Kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yedek üyeler belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, bakanlık olarak amaçlarının, sektörün geneline hitap eden çözümler geliştirmek olduğunu belirterek, "Bu noktada derneklerimizin katkısı çok büyük. Rüzgar enerjisi konusunda, sektörde önemli bir deneyime sahibiz ve önümüzdeki dönemde daha büyük hedeflerimiz var. 2035 vizyonu çerçevesinde, mevcutta yaklaşık 13 bin megavat olan kurulu rüzgar gücümüzü, deniz üstü projeleriyle birlikte 40 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurumsal üye sayımız arttı"

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden de ilk kez 2022'de göreve geldiklerini anımsatarak, "Rüzgar enerji sektörüne katkı sunmak ve gelişimini sağlamak, sektörün ya da üyelerimizin sorunlarını çözmek ya da çözebilecek mercilere ulaştırmak için var gücümüzle gayret ettik. 3 yıl önce 110 kurumsal üye ile başladık şu an 220 kurumsal üyemiz var. Yine üç yıl önce 300 bireysel üyemiz varken şu an 600'e yaklaştı. 3 yıldır düzenlediğimiz konferanslar ondan önceki yıllara oranla katlanarak büyüdü. Son üç yılda Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde 11 bin kişi ağırladık." ifadelerini kullandı.

"WindEurope 2028'e ev sahipliği yapmak için adaylığımızı gururla açıklıyoruz"

Türkiye'nin potansiyelini yurt dışında tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiklerini, 2022'den bu yana yapılan çalışmalarla 348 santral, 147 yatırımcı ve 4 bin 570 rüzgar türbini takip edilerek TÜREB istatistik raporları yayınlandığını belirten Erden, "80'in üzerinde firma temsilcisi ile Balıkesir'de Servis, Bakım ve Mühendislik Çalıştayı düzenlendi ve envanter çalışmalarına başlandı. Sanayi envanteri kapsamındaki 66 sanayici ve faaliyet alanı raporlandı. Tüm bunların yanında TÜREB olarak, dünyanın en prestijli rüzgar enerjisi etkinliklerinden biri olan WindEurope 2028'e ev sahipliği yapmak için adaylığımızı gururla açıklıyoruz. Bu adaylık, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründeki güçlü konumunu uluslararası arenada sergilemek, yenilenebilir enerjiye yönelik inovasyon ve iş birliğini artırmak için önemli bir fırsattır." dedi.