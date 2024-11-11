IC Enterra'dan üçüncü çeyrekte 2 milyar 60 milyon lira net kâr

IC Holding'den yapılan açıklamaya göre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin elektrik üretimi eylül sonu itibarıyla 888 gigawatt-saat (GWh) olarak gerçekleşirken, toplam gelirleri 2,4 milyar liraya ulaştı. Aktif toplamı 41,9 milyar lira olan şirket yılın ilk 9 ayını, 2 milyar 60 milyon net karla tamamladı. Aynı dönemde 1,85 milyar lira Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kazanç (FAVÖK) elde eden şirket, güçlü nakit akışını da korumaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, halka arzları sonrasında yatırımcılarına söz verdikleri gibi yurt içi ve yurt dışındaki proje ve yatırımlara ağırlık verdiklerini belirterek, yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlıklarıyla İtalya'da rüzgar enerjisine yönelik şirket satın almalarının kendilerine yeni fırsatların kapısını açtığını kaydetti.

"Yeşil enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz"

Kendileri için ayrı bir yere sahip olan Hatay'daki YEKA Erzin-2 GES projesini kademeli olarak devreye almaya başladıklarını kaydeden Kızılok, "Yeşil enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya, bu alanda öncülük etmeye devam ediyoruz. 2024'ün ilk 9 aylık sonuçları, aynı zamanda güçlü nakit akışımızı koruduğumuzu, uzun vadeli hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığımızın en güzel göstergesi. 1,8 milyar liralık FAVÖK rakamı da nakit akışımızın gücünü göstermesi açısından oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Kızılok, gerek yurt içi gerekse yurt dışında yatırım takvimlerinin planlandığı gibi ilerlediğine dikkati çekerek, yıl içinde küresel pazarlara İtalya ile adım attıklarını vurguladı.

"Eterna Green S.r.l.'in yüzde 100 hissesini aldık"

İtalya'nın coğrafi konumu itibarıyla ciddi bir rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Kızılok, "Biz de bu potansiyeli değerlendirmek adına yıl içinde IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak önce İtalya'da kurulu bulunan Eterna Green S.r.l.'in yüzde 100 hissesini aldık. Ardından da RES projeleri bulunan Troia Wind, sonra Bovino Wind şirket hisselerinin yüzde 51'ini devraldık." ifadelerini kullandı.

Kızılok, bir yandan da Türkiye'nin en büyük güneş santrali projelerinden biri olan Hatay'daki YEKA Erzin-2'nin de ağustos itibarıyla kademeli olarak üretim başladığını belirterek, "Toplam kurulu gücü 136 MWm olan santralimizin bu yılın sonuna kadar tam kapasite devreye girmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.