Idalia Kasırgası petrol piyasalarını baskılıyor

Petrol fiyatları, endüstri verilerinin dünyanın en büyük yakıt tüketicisi olan ABD'de ham petrol stoklarında büyük bir düşüş olduğunu göstermesi ve Meksika Körfezi'ndeki Idalia Kasırgası’na ilişkin endişelerin yatırımcıları gergin tutmasıyla kazançlarını artırdı.

Ekim vadeli Brent ham petrolü Çarşamba günü Asya seansında %0,2 artışla varil başına 85,66 dolara yükseldi. ABD gösterge Batı Teksas tipi ham petrol kontratları da %0,3 artışla 81,40 dolara yükselerek beşinci seansını da kazançla tamamladı.

Her iki gösterge de Salı günü, ABD istihdam verilerinin zayıflamasının ardından daha fazla faiz artırımı beklentilerinin azalmasıyla ABD dolarının düşmesiyle varil başına bir dolardan fazla yükseldi. Daha zayıf bir dolar, dolar cinsinden petrolü diğer para birimlerini tutan yatırımcılar için daha ucuz hale getirerek talebi artırıyor.

Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü rakamlarına atıfta bulunan piyasa kaynaklarına göre, ABD ham petrol stokları 25 Ağustos'ta sona eren haftada yaklaşık 11,5 milyon varil azaldı. Veri öncesinde Reuters anketine katılan analistler ortalama 3,3 milyon varillik bir düşüş tahmin ediyorlardı.

Fujitomi Securities analisti Toshitaka Tazawa, ABD ham petrol stoklarındaki beklenenden daha büyük düşüşün, talebin güçlü olduğunu gösterdiğinden petrol piyasası için olumlu olduğunu söyledi.

Aynı zamanda, yatırımcılar ABD'nin başlıca petrol ve doğal gaz üretim tesislerinin doğusundaki Meksika Körfezi'ni çalkalayan Idalia Kasırgası'na ilişkin endişeleri satın aldı.

Enerji Enformasyon İdaresi'ne (EIA) göre Meksika Körfezi açıkları ABD petrol üretiminin yaklaşık %15'ini ve doğal gaz üretiminin yaklaşık %5'ini karşılıyor.

Petrol devi Chevron bazı personelini bölgeden tahliye etti.