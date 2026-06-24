IEA: BAE petrol ihracatında savaş öncesi seviyelere yaklaştı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ihracatı haziran ayı başında İran savaşı öncesindeki seviyesinin yaklaşık %85'ine ulaştı. Körfez ülkesinin boru hatları, depolama tesisleri ve alternatif nakliye rotalarından yararlanması sayesinde bu toparlanma, Washington ve Tahran arasında geçici bir barış anlaşması imzalanmasından önce gerçekleşti.

Uluslararası Enerji Ajansı, BAE'nin mart ayında savaşın patlak vermesinden kısa bir süre sonra günlük 1 milyon 900 bin varile gerileyen petrol ihracatının, haziran ayı başında günlük 4 milyon 300 bin varile yükseldiğini belirtti.

Ülke bu başarıyı, Hürmüz Boğazı'nı baypas ederek Füceyre limanına ulaşan bir boru hattının yanı sıra liman yakınındaki 42 milyon varillik Mandous yeraltı depolama tesisini kullanarak elde etti.

Raporda, BAE'nin aynı zamanda tespit edilmekten kaçınmak amacıyla tankerlerin transponderlerini kapatarak Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ihracatı da artırdığı ifade edildi. Savaş boyunca BAE'nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi olan ADNOC, kendi filosunu kullanarak Basra Körfezi'nden petrol ve doğalgaz sevkiyatlarını sessizce taşımaya devam etti.

Şirket hem İran donanması hem de ABD savaş gemilerinin arasından geçerek enerji açığı yaşayan müşterilerine ulaştı ve küçük tankerlerle ham petrol taşımacılığı yaparak bölgenin en aktif nakliyecilerinden biri haline geldi.