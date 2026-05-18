IEA Başkanı Fatih Birol uyardı: Küresel petrol stokları hızla tükeniyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Paris'te düzenlenen G7 maliye liderleri toplantısında yaptığı konuşmada, ABD-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasının etkilerini anlattı.

Birol, ticari petrol stoklarının hızla tükendiğini ve yalnızca birkaç haftalık rezerv kaldığını söyledi. Gazetecilere yönelik açıklamalarında Birol, stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılmasının piyasaya günlük 2,5 milyon varil petrol eklediğini, ancak bu rezervlerin "sınırsız olmadığını" söyledi.

Birol, kuzey yarımkürede bahar ekimi ve yaz seyahat sezonlarının başlamasıyla birlikte dizel, gübre, jet yakıtı ve benzine olan talebin artması nedeniyle stokların daha hızlı tükeneceğini de sözlerine ekledi.