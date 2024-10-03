IEA: Doğal gazda gelecek yıl talep zirveyi görecek

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, küresel doğal gaz talebi önümüzdeki yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

IEA, bu yıl ithalatta yaşanan düşüşün ardından Avrupa'nın 2025 yılında daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaza ihtiyaç duyacağını ve bunun da hem piyasayı hem de Asya ile fiyat farklarını daraltacağını belirtti.

IEA, "Doğal gaz arzı temelde sıkı olmaya devam ediyor ve belirsizlikler 2025 görünümünü etkiliyor" dedi.

Avrupa için gelecek yıl zorlu olacak

IEA'nın tahmini, tüketicilerin hala yüksek enerji faturalarıyla mücadele ettiği Avrupa için bir başka zorlu yıla işaret ediyor. Bölgedeki gaz fiyatları 2022'deki kriz zirvelerinden önemli ölçüde düşmüş olsa da hala tarihi ortalamalardan daha yüksek.

Ukrayna'daki savaştan Orta Doğu'da artan çatışmalara kadar genişleyen jeopolitik riskler fiyatları ve piyasa oynaklığını destekledi.

Endüstriyel talep kriz öncesi seviyelerin altında kaldı

IEA tahminlerine göre Avrupa'da gaz tüketimi bu yıl 2023'e kıyasla yüzde 2 azalabilir. Endüstriyel talep toparlandı ancak kriz öncesi seviyelerin altında kalırken, yenilenebilir enerji patlaması nedeniyle enerji sektöründe gaz kullanımı azalmaya devam ediyor. IEA, 2025 yılında kıtanın talebinin yüzde 1 oranında artabileceğini söyledi.

Eğer Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz akışı gelecek yıl durdurulursa o zaman Avrupa daha fazla LNG'ye ihtiyaç duyacak. IEA'ya göre genel olarak, küresel gaz tüketimi bu yıl rekora tırmanacak ve 2025'te daha da artacak. Asya büyümenin ana itici gücü olmaya devam edecek.