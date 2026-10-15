IEA duyurdu: Küresel petrol arzı için 100 milyon varillik hamle

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol stoklarından piyasaya sunulacak miktarın mart ayında belirlenen 400 milyon varili aşacağını bildirdi. Kurum, kalan rezervlerin de piyasaya çıkarılacağını duyuracağını açıkladı.

IEA, bugüne kadar yaklaşık 330 milyon varilin petrolün piyasaya sürüldüğünü, kalan yaklaşık 100 milyon varilin de mümkün olan en kısa sürede piyasada olduğu için üye ülkelerin anlaştığını bildirdi.

Piyasaya 20 milyon varilin üzerinde dizel sürülecek

IEA, ertelenecek sevkiyat kapsamında 20 milyon varilin üzerinde dizelin piyasaya sürüleceğini belirtti. IEA ayrıca bazı üye ülkelerin Mart'ta sunduklarından daha fazla petrolü piyasaya sürdüğünü, bazı ülkelerin de aynı yönde adım atmayı planladığını açıkladı.