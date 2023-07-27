IEA: Küresel kömür tüketimi rekor kırdı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yaptığı açıklamada, küresel kömür tüketiminin 2022 yılında yeni bir rekor seviyeye ulaştığını ve Asya'daki güçlü büyümenin ABD ile Avrupa'daki düşüşleri geride bırakmasıyla bu yıl da bu seviyeye yakın kalacağını söyledi.

IEA'nın yıl ortası “Kömür Piyasası Güncellemesi”başlıklı raporuna göre, geçen yıl küresel kömür tüketimi %3,3 artışla 8,3 milyar tona yükseldi.

Rapora göre, bu yıl ve gelecek yıl kömür yakıtlı elektrik üretimindeki küçük düşüşler, kömürün endüstriyel kullanımındaki artışlarla dengelenecek.

Çin ve Hindistan talebi rekoru getirdi

Bu yılın ilk yarısında kömür talebi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde beklenenden daha hızlı düşerek sırasıyla %24 ve %16 azaldı.

Ancak en büyük iki tüketici olan Çin ve Hindistan'ın talebi %5'in üzerinde artarak diğer ülkelerdeki düşüşleri fazlasıyla telafi etti.