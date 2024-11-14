IEA: Küresel petrol talebi tahmini yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin'in ekonomik yavaşlamasının tüketim üzerindeki etkisini gerekçe göstererek bu yılki petrol talebi artış tahminini yükseltti ancak gelecek yılki tahminlerini hafifçe kırptı.

IEA, büyük ölçüde OECD ülkelerindeki beklenenden daha güçlü gaz yağı teslimatları nedeniyle, küresel talebin 2024 yılında günde 862.000 varilden 921.000 varile çıkacağını tahmin etti. 2025 yılı için büyüme tahminleri ise hafifçe düşürülerek günde 998.000 varilden 990.000 varile çekti.

Bu, salgın sonrası talep artışının azalması ve temiz enerjili ulaşım teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasının petrol tüketimindeki büyümeyi azaltması nedeniyle geçen yıl görülen günde yaklaşık 2 milyon varillik büyümeden keskin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Çin’deki yavaşlama

IEA, “Çin'in belirgin yavaşlaması talep üzerindeki ana engel oldu ve bu yılki büyümesinin 2023'teki günlük 1,4 milyon varillik artışın sadece onda biri kadar olması bekleniyor” dedi.

Çin'in talebi Eylül ayında günlük 70,000 varil düşerek bu yıl üst üste altıncı kez aylık bazda daraldı. Ajans, ülkenin dördüncü çeyrekte günde 140.000 varil ve 2025'te günde 190.000 varil talep artışı kaydetmesini beklediğini, bunun da daha önceki 220.000 varil/gün büyüme tahminlerinin altında kalacağını belirtti.

OPEC’ten daha düşük

Toplam küresel talebin bu yıl günde ortalama 102,8 milyon varil, gelecek yıl ise 103,8 milyon varil olması bekleniyor.

IEA tahminleri hala OPEC'in tahminlerinden önemli ölçüde daha düşük. Petrol üreten ülkeler grubu bu hafta başında tahminlerini üst üste dördüncü ay için düşürdü, ancak yine de talep artışını bu yıl günde 1,82 milyon varil ve gelecek yıl günde 1,54 milyon varil gibi güçlü seviyelerde görüyor.

Fiyatlar baskı altında kalmaya devam etti

IEA rapor, petrol fiyatlarının kasvetli talep görünümü ve gelecek yıl arz fazlası beklentileriyle baskı altında kalmaya devam ettiği bir dönemde geldi. Brent ham petrolü şu anda varil başına 72 dolar civarında işlem görürken, ABD petrol göstergesi West Texas Intermediate varil başına 68 dolar civarında seyrediyor.

Bu arada IEA, Libya varillerinin piyasaya geri dönmesinin azalan Kazak ve İran arzını dengelemesiyle dünya petrol arzının Ekim ayında günde 290.000 varil arttığını söyledi. Toplam arz bu yıl günde ortalama 102,9 milyon varil, gelecek yıl ise 105 milyon varil olarak öngörülüyor.