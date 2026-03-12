IEA: Orta Doğu savaşı tarihin en büyük petrol arz kesintisini yarattı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), mart ayında küresel petrol arzının 8 milyon varil/gün düşerek 2022’den bu yana en düşük seviyeye ineceğini açıkladı. Ajans, Orta Doğu’daki savaşın tarihin en büyük arz kesintisini tetiklediğini vurguladı.

Ajansın aylık petrol piyasası raporuna göre, Körfez ülkeleri toplam petrol üretimini çatışmalar nedeniyle günlük en az 10 milyon varil azalttı. Bu miktar, küresel talebin yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

IEA, nakliye akışları hızla yeniden başlamazsa kayıpların artacağı uyarısında bulundu. Raporda ayrıca Ortadoğu'da uçuş iptalleri ve LPG arzındaki aksamaların, mart ve nisan aylarında küresel petrol talebini önceki tahminlere kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon varil azaltacağı belirtildi.

IEA, 2026 yılı küresel petrol arz artışı tahminini 2,4 milyon varil/günden 1,1 milyon varil/güne indirdi. Toplam arz beklentisi ise 108,6 milyon varil/günden 107,2 milyon varil/güne çekildi. OPEC+ üretimi şubat ayında 210 bin varil/gün azalırken, OPEC dışı üretim 590 bin varil/gün arttı.

Talep tarafında da aşağı yönlü revizyon yapıldı. Mart ve nisan ayları için küresel petrol talep artışı yaklaşık 1 milyon varil/gün düşürüldü. 2026 yılı toplam talep artışı tahmini 850 bin varil/günden 640 bin varil/güne indirildi. Yıl için ortalama talep beklentisi 104,8 milyon varil/gün olarak açıklandı.

IEA verilerine göre şubat ayında küresel petrol arzı aylık bazda 380 bin varil/gün artış gösterdi. Ancak mart ayındaki kesinti, küresel enerji piyasalarında dengeleri köklü biçimde değiştirecek boyutta değerlendiriliyor.